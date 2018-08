Politiikka

Ministeri Lindström Ylellä: Osa työttömistä pitäisi vapauttaa velvoitteesta hakea töitä

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005735862.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005744968.html