Katainen: EU:n syventyvä puolustusyhteistyö ei tarkoita EU-armeijaa tai kansallisten puolustusvoimien lakkauttamista

Katainen: EU:n syventyvä puolustusyhteistyö ei tarkoita EU-armeijaa tai kansallisten puolustusvoimien lakkautt

Vaikka ponnistukset EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän rakentamiseksi tai raha- ja talousliiton perustamiseksi eivät ole viime aikoina tuottaneet juurikaan konkreettisia tuloksia, antaa ainakin puolustus- ja turvallisuusyhteistyön tiivistyminen unionille toivoa integraation jonkinasteisesta syventymisestä.Euroopan komission varapuheenjohtajavakuutti kuitenkin tänään perjantaina Porin SuomiAreenalla, ettei EU:sta tule koskaan varsinaista puolustusliittoa, eikä se tule korvaamaan Natoa.– Euroopan puolustus ei tule tarkoittamaan eurooppalaista armeijaa sillä tavalla, että harmaa puku vaihtuisi EU:n siniseksi univormuksi ja kansalliset puolustusvoimat lakkautettaisiin. Sellaista ei tule tapahtumaan, Katainen sanoo.Vaikka esimerkiksi Ranskan presidenttion puhunut Euroopan strategisesta itsenäisyydestä, ei Macron Kataisen mukaan tarkoita tällä esimerkiksi yhteistyön lopettamista Yhdysvaltojen kanssa.– Mutta Euroopalla täytyy olla kyky toimia myös ilman Yhdysvaltojen osallistumista sellaisissa asioissa, joissa se kokee sen välttämättömäksi, Katainen sanoo.Katainen harmittelikin Porissa etenkin sitä, ettei EU:n yhteisiä taisteluosastoja ole edelleenkään käytetty, vaikka tarvetta olisi hänen mukaansa ollut.– Yksi syistä on ollut se, että EU ei ole päässeet sopuun, että miten taisteluosastot rahoitetaan. Tämä kuulostaa vähän hölmöltä ihan kerta kaikkiaan.EU-komissio onkin nyt esittänyt seuraavaan kehysbudjettiinsa ulkopuolista rahastoa, jolla rahoitettaisiin näitä taisteluosastoja.Tämän lisäksi komissio esittää osana seuraavaa budjettia muun muassa 13 miljardin euron määrärahoja yhteiseen puolustustutkimukseen ja puolustusteolliseen kehittämiseen.– Kun kaikki tekevät samat asiat yksin ja toisiltaan salaa, niin järjestelmästä tulee paljon tehottomampi, Katainen sanoo.Toisaalta hän iloitsi EU:n pysyvän rakenteellisen yhteistyön edistymisestä.Järjestelmän nojalla jäsenmaat voisivat halutessaan lähteä yhteistyöhön itse valitsemallaan puolustuksen alalla, kuten vaikka kriisinhallinnassa tai kyberpuolustuksen kehittämisessä.Kuinka pitkälle tämä yhteistyö sitten etenee, on Kataisen mukaan kiinni poliittisesta tahdosta.– Nyt juna on kuitenkin liikkeellä, ja voitaisiin olettaa, että tämän tuloksena puolustus paranee.Myös europarlamentaarikkopitää juuri puolustusyhteistyötä alueena, jolla unionilla olisi eniten potentiaalia syventää yhteistyötään.– Puolustusyhteistyön idea on nyt oikeastaan se, mikä vie integraation syventämistä eteenpäin. Varsinkin nyt, kun maailma on kaaoksessa, Jaakonsaari sanoo.Hänen mukaansa puolustus on tällä hetkellä oiva esimerkki alasta, jolla Euroopassa tuhlataan parhaillaan valtavat määrät rahaa.– On käyttämättömiä kasarmeja, vanhentuneita asejärjestelmiä. Kaikki toimii eri suuntaan, siinä tuhlataan mielettömästi rahaa. Tästä on mahdollista saada paljon hyvää aikaan.Katainen pitää etenkin yhteistyötä kyberpuolustuksen saralla ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä.– Jos minun yksi asia pitäisi mainita, jossa toivoisin, että Euroopan unioni tiivistyy ja syvenee seuraavan viiden vuoden aikana, niin tässä on se paikka. Meidän pitää pystyä suojelemaan yhteiskuntiamme paremmin kyberhyökkäyksiltä, Katainen sanoo.– Itsenäisyyden voi menettää ilman, että laukaustakaan ampuu. Jos tietoverkot ovat kaatuneet tai sähkö ei kulje, niin silloin suvereeni valtio ei ole enää suvereeni.Kyberpuolustus ja kyberturvallisuuspolitiikka ovat myös aihe, josta hän toivoo Suomenensi vuonna alkavan EU-puheenjohtajakauden yhtä painopistealuetta.Kataisen mielestä Suomen edelläkävijäroolin puolesta puhuu teknologiaosaaminen sekä Helsingin hybridiosaamiskeskus.– Tälle on eurooppalaista kysyntää ja tarvetta. Kaikki jäsenmaat pohtivat tällä hetkellä sitä, että Eurooppaan tarvitaan parempaa yhteistyötä kyberpuolustukseen, mutta mitä on se konkretia. Mikä on se EU:n lisäarvo, joka auttaisi jäsenmaiden turvallisuutta. Se on ajankohtainen, sille on kysyntää ja Suomella on paljon osaamista.– Kyllä Suomi olisi siinä edistyksellinen liidaaja, hän sanoo.