Politiikka

Azerbaidzhanin lobbarina toiminut Jaakko Laakso on saanut elinikäisen porttikiellon Euroopan neuvostoon

Juuri nyt

Azerbaidzhanin lobbarina toiminut Jaakko Laakso on saanut elinikäisen porttikiellon Euroopan neuvostoon

6.7. 7:55

Vasemmistoliiton entinen kansanedustaja Jaakko Laakso on saanut elinikäisen porttikiellon Euroopan neuvoston sekä neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen tiloihin.

Laakso on myös menettänyt neuvoston kunniajäsenyyden, kerrotaan yleiskokouksen päätöksessä.



Neuvoston asettama tutkimusryhmä kertoi keväällä raportissaan Laakson toimineen Azerbaidzhanin lobbarina.



Raportin mukaan Azerbaidzhan on pyrkinyt lobbaamaan ja lahjomaan parlamentaarisen yleiskokouksen jäseniä, jotta maan ihmisoikeusloukkauksia ei nostettaisi voimakkaasti esiin.



Laakson mukaan kyse on ollut normaalista konsulttitoiminnasta.