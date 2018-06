Politiikka

Eduskunta jää kesälomalle ensi viikon jälkeen – puhemiesneuvosto perui heinäkuun istuntovaraukset

Eduskunta jää kesälomalle ensi viikon jälkeen – puhemiesneuvosto perui heinäkuun istuntovaraukset

20.6. 15:33

Sote-valiokunta voi jatkaa kokouksia, vaikka istunnot suuressa salissa eivät enää jatkuisikaan.

Puhemiesneuvosto on päättänyt perua eduskunnan heinäkuun ensimmäiselle viikolle tehdyt istuntovaraukset.



Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on määrä huomenna aamulla arvioida aikataulua, jolla se käsittelee hallituksen tekemiä muutoksia valinnanvapauslakiesitykseen. Valiokunnan on määrä keskustella muun muassa siitä, tarvitseeko sen vielä kuulla asiantuntijoita hallituksen vastineesta.



Valiokunta voi jatkaa kokouksia, vaikka istunnot suuressa salissa eivät enää jatkuisikaan.