Kansalaispuolue iloitsi käräjäoikeuden päätöksestä – nyt puhuu Väyrynen: ”Julkisuudessa ollut väärää tietoa”

Paavo Väyrysen https://www.is.fi/haku/?query=paavo+vayrysen ja kansalaispuolueen kiista puolueen hallinnasta ole vielä ratkennut.– Siitä on ollut julkisuudessa väärää tietoa. Ei näitä minun kanteitani ole vielä edes käsitelty. Ne käsitellään elokuussa, Väyrynen sanoi IS:lle.– Ainoa, mikä nyt tehtiin oli se, että täytäntöönpanokiellon keskeytys osittain purettiin, Väyrynen jatkoi.Kansalaispuolue tiedotti tänään, että käräjäoikeus on kumonnut Väyrysen hakemat kansalaispuoluetta koskevat täytäntöönpanokiellot.– Paavo Väyrysen henkilökohtaiset pelit eivät enää vaikuta puolueen toimintaan, kansalaispuolueen Sami Kilpeläinen https://www.is.fi/haku/?query=sami+kilpelainen iloitsi tiedotteessa tiistaina.Väyrynen ja kansalaispuolue Kilpeläisen johdolla riitautuivat maaliskuun 3. päivä. Samana päivänä pidettiin kaksi kansalaispuolueen kokousta – Väyrysen ja Kilpeläisen leirin kokoukset, ja kumpikin leiri pitää itseään kansalaispuolueena.Kilpeläisen johtama kansalaispuolue erotti myös Väyrysen puolueesta.Käräjäoikeus kumosi yhtä lukuun ottamatta kaikki Väyrysen hakemat täytäntöönpanokiellot, jotka koskivat Kilpeläisen johtamaa kokousta. Vain Väyrysen erottamisen täytäntöönpanoa ei keskeytetty, eli Väyrynen on vielä kansalaispuolueen jäsen.Kilpeläisen johtama kansalaispuolue saa taas aloittaa toimintaansa, kun Väyrysen hakema täytäntöönpanokielto kumottiin, ja Väyrynen on yhä kansalaispuolueen jäsen.Väyrysen ja kansalaispuolueen riita – kumpi on se oikea kansalaispuolue – ratkeaa elokuun oikeudenkäynnissä https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005725913.html

Käräjäoikeuden päätöksestä saa käsityksen, että virallinen kansalaispuolue on nyt Kilpeläisen porukka?

– Minun käsitykseni mukaan ei ole. Silloin 3. maaliskuuta oli Oulussa kaksi kokousta. Sitä kokousta, jossa minun johtamani hallitus valittiin, ei ole moitittu. Kun kolmeen kuukauteen ei tullut moitekannetta, siinä tehdyt päätökset ovat saaneet lain voiman. Sen sijaan Kilpeläisen johdolla pidetyn kokouksen päätöksistä on voimassa moitekanne, joka ratkaistaan vasta elokuussa.

Eikö asiaa ratkaistu nyt jo tässä?

– Ei. Tässä täytäntöönpanon keskeyttäminen purettiin osittain. Käräjäoikeudessa elokuun puolivälin pääkäsittelyssä käsitellään ne kanteet, jotka olen tehnyt. Niissä on moitittu kolmen hallituksen kokouksen lainmukaisuutta ja yleisen kokouksen lainmukaisuutta.

Kilpeläisen porukka voi nyt taas jatkaa toimistaan puolueena, ja elokuussa katsotaan, kumpi on oikea kansalaispuolue?

– Kyllä elokuussa ratkaistaan. Todetaanko silloin ainakin osa kokouksista laittomiksi vai ei.

Kilpeläisen puolueelle annettiin taas lupa toimia?

– En minä sillä tavalla koe. Sen maaliskuun yleisen kokouksen täytäntöönpanon keskeyttäminen on purettu. Nyt meillä on edelleen kaksi kilpailevaa hallitusta. Elokuussa ratkeaa, kumpi voi jatkaa toimintaa puolueen nimissä.– Oletan, että siitä tullaan valittamaan. Kumpi tahansa voittaa, todennäköisesti toinen osapuoli valittaa. Epävarmuus jatkuu.

Nyt ette ole tästä valittamassa?

– En. Täytäntöönpanopäätös ja sen purkupäätös ovat sellaisia, joista ei voi valittaa.– Patentti- ja rekisterihallituksessa on käsiteltävänä tekemäni ilmoitus nimenkirjoittajan vaihtumisesta. Kilpeläiselle on annettu tähän päivään saakka toimittaa käräjäoikeuden päätös täytäntöönpanokiellosta, koskien meidän kokousta 3. maaliskuuta. Tähän hetkeen tällaista päätöstä ei ole toimitettu PRH:hon. Nimenkirjoittajan vaihdos toteutetaan, ellei tällaista käräjäoikeuden päätöstä ole toimitettu,

Ja tämä tarkoittaisi, että kansalaispuolueen nimenkirjoitusoikeus on teillä?





– Jos ilmoitusta ei tämän vuorokauden aikana toimiteta.

Jos Kilpeläinen ilmoituksen toimittaa, kansalaispuolueen nimenkirjoitusoikeus on heillä?

– Jos toimittavat käräjäoikeuden päätöksen täytäntöönpanokiellosta, Kilpeläisen nimi säilyisi nimenkirjoittajana. Kun meidän kokousta ei moitittu, pitäisi pyrkiä mitätöimään sen päätökset, ja sitten hakea täytäntöönpanokieltoa tai keskeytystä. Sellaista ei ole toimitettu PRH:hon.sivupolku kiistassa on se, että Väyrynen on palannut eduskuntaan ja perustanut kansalaispuolueen eduskuntaryhmän.– Siitä on laki eduskuntaryhmistä. Sen nojalla kansalaispuolueen eduskuntaryhmä on merkitty rekisteriin. Siinä oli ratkaisevaa se, olenko minä kansalaispuolueen jäsen vai en. Ja kun minä olen jäsen, tämä voitiin rekisteröidä.

Jos elokuussa riita ratkeaisi Kilpeläisen eduksi, pitäisikö hakea toisella kanteella sitä, että ette olisi kansalaispuolueen eduskuntaryhmän jäsen?

– Jos sellainen päätös tulisi, että en ole kansalaispuolueen jäsen, silloin tämä asia tulisi uuteen tarkasteluun. Olen jäsen, ja en usko, että jäsenyyttä puretaan, Väyrynen vastasi.