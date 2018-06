Politiikka

Hallituksen sotevastinetta ei todennäköisesti julkisteta: ”Kansalaiset saavat tietää päälinjat, ei muuta”

Hallituksen sotevastinetta ei todennäköisesti julkisteta. Se on ei-julkinen asiakirja, kunnes eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) on saanut mietintönsä soten valinnanvapaudesta valmiiksi.

