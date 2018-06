Politiikka

Timo Soini, onko päätös Venäjän MM-kisoista boikotti? Vastauksilla selvä sointi: ”Ei”

Ulkoministeri Timo Soini https://www.is.fi/haku/?query=timo+soini jakoi lyhyitä ei-alkuisia vastauksia Venäjällä järjestettävistä jalkapallon MM-kisoista saapuessaan Kultaranta-keskusteluihin Naantaliin. Intohimoisena jalkapallomiehenä tunnetun Soinin mukaan kisat jäävät väliin kesäloman, ei boikotin vuoksi.Soinin erityisavustaja Riikka Taivassalo https://www.is.fi/haku/?query=riikka+taivassalo sanoi perjantaina pikaviestipalvelu Twitterissä, ettei ulkoministeri aio matkustaa Venäjällä pidettäviin MM-kisoihin. IS tiedusteli Soinilta Kultarannassa, miksi jalkapallofani jättää kisat väliin. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov https://www.is.fi/haku/?query=sergei+lavrov esitti joulukuussa Wienissä Soinille henkilökohtaisen kutsun kisoihin.

Minkä vuoksi jätätte kisat väliin?

– Ei sopinut aikatauluihin, Soini sanoi lyhyesti.Jalkapallon MM-kisat eivät sovi tällä kertaa kenenkään suomalaisministerin tai presidentin aikatauluihin. Soinia aiemmin presidentti Sauli Niinistö https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niinisto , pääministeri Juha Sipilä https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipila (kesk) ja urheilu- ja kulttuuriministeri Sampo Terho https://www.is.fi/haku/?query=sampo+terho ilmoittivat, etteivät he aio matkustaa kisoihin.

Kisat eivät sovi Suomen ulkopoliittisesta johdosta kenenkään aikatauluihin?

– Eivät sovi. Sellaista se joskus on.

Onko tässä kyse boikotista?

– Ei.Britannian ulkoministeri Boris Johnson https://www.is.fi/haku/?query=boris+johnson väläytti kisojen boikotointia ensimmäisen kerran, kun venäläinen ex-agentti Sergei Skripal https://www.is.fi/haku/?query=sergei+skripal ja hänen tyttärensä Julija Skripal https://www.is.fi/haku/?query=julija+skripal joutuivat hermomyrkkyiskun kohteeksi Salisburyssä. MM-kisoissa pelaavista maista Islanti ja Englanti ovat ilmoittaneet, etteivät ne lähetä kisoihin virallista edustustoa. Myös Ruotsin valtiojohto on ilmoittanut, ettei se aio osallistua MM-kisoihin, mutta on samalla painottanut, ettei kyse ole boikotista.Ulkoministeri Soini joutui hiljattain kritiikin kohteeksi, kun hän osallistui Kanadan-virkamatkallaan abortinvastaisen Pro Life -liikkeen iltatilaisuuteen. Soini on perustellut ratkaisuaan sanomalla, että hän osallistui tilaisuuteen yksityishenkilönä.

Voisiko MM-kisoihin mennä yksityishenkilönä?

– No, jos haluaa mennä.

Menettekö?

Katso alta video Sauli Niinistön tiedotustilaisuudesta sunnuntaina Kultarannasta

