Sinisten Elo käy pelotta kohti vaaleja – hiljainen signaali naisilta luo toivoa

sinisten ryhmähuoneella kilisteltiin ja juotiin lasit kuohuvaa juhlapäivän kunniaksi.Päivämäärä 13. kesäkuuta tasan vuosi sitten jää Suomen poliittiseen historiaan.Silloin 20 kansanedustajaa marssi median eteen, kertoi eroavansa perussuomalaisista ja perustavansa uuden eduskuntaryhmän sekä siirtyvänsä suoraan hallitukseen.– Tämä päätös todennäköisesti tuhoaa poliittisen uramme, totesi sinisten ryhmäjohtaja Simon Elo https://www.is.fi/haku/?query=simon+elo heti loikkausten julkistamisen jälkeen.Vielä on hänen mukaansa kuitenkin liian aikaista sanoa, oliko kyse lopulta poliittisesta itsemurhasta vai ei.oli, että puolueen rakentaminen täysin tyhjästä, ilman rahoitusta ja kesken vaalikauden ei tulisi olemaan helppoa.Kaiken lisäksi puoluetta alkoi painaa hallitusvastuu jo ennen kuin sitä oli edes merkitty puoluerekisteriin.Vuodessa on kuitenkin saatu aikaan paljon. On logo, periaateohjelma, kattava kenttäorganisaatio, piirit ja noin 40 paikallisyhdistystä.lähteminen ei koskaan ollut Elon mukaan kuitenkaan aito vaihtoehto. Siniset tahtoi jatkaa hallitusohjelmassa jo kertaalleen hyväksyttyä linjaa.– Se oli vaihtoehto, jolle ei ollut vaihtoehtoa. Se oli ainoa toimintatapa minkä jälkikäteenkään pystyi ajattelemaan siinä tilanteessa, sanoo puheenjohtaja Sampo Terho. https://www.is.fi/haku/?query=sampo+terho. Sinisten visio on Terhon mukaan nousta Suomen suurimmaksi puolueeksi. Hän kuitenkin myöntää, ettei se ole realistinen tavoite vielä ensi kevään eduskuntavaaleissa.loikkausten jälkeen sinisten kannatus on jämähtänyt 1,5 prosentin tietämille. Olivatko odotukset alun perin korkeammalla?– Meillä ei ollut harhakuvitelmia. Gallupkymmenykset eivät tule ilmaiseksi, niiden eteen pitää tehdä työtä.– Kyllä me olemassa olemme vaalien jälkeen, se on ihan päivän selvää. Meillä tulee eduskuntaryhmä olemaan seuraavallakin vaalikaudella. En vielä ennusta, kuinka suuri, mutta se tulee olemaan, Terho sanoo.

– Politiikkaan ei pidä lähteä, jos pelottaa, Elo sanoo.Hänen mukaansa pelkkien gallupien tuijottamisen sijaan pitäisi tarkkailla myös hiljaisia merkkejä.Sellaisia ovat hänen mukaansa vaikkapa naisäänestäjien yhteydenotot, joissa sinisiä tsempataan ja kehutaan rohkeasta ratkaisusta.tulevaisuus määrittelee itsensä uudistusmieliseksi konservatiivipuolueeksi, joka haluaa uudistaa rakenteet perinteisistä arvoista kiinni pitäen.Elo uskoo, etteivät ihmiset edelleenkään erota perussuomalaisia ja sinisiä toisistaan.– Puoluebrändin luominen yksinkertaisesti vain vie aikaa, Elo sanoo.Hänen mukaansa tarve uudelle puolueelle oli kuitenkin ilmeinen ja ero puolueiden välillä selvä.– Minusta on selvä ero sillä, että on olemassa konservatiivinen vai äärioikeistolainen puolue.– Maahanmuuttovastaisuuden nimissä perussuomalaiset on valmis kyseenalaistamaan ihmisarvon ja EU-vastaisuuden nimissä kumartamaan itään kun vihataan länttä. Nämä ovat keskeiset syyt sille, että piti vanha puolue jättää ja perustaa uusi.loikkaamisesta syntyi jo kauan ennen puoluekokousviikonloppua.Eduskuntaryhmä oli ollut riitaisa jo pitkään, ja Terho silloisena ryhmäjohtajana monta kertaa ”epätoivon partaalla”.Ryhmäkokoukset menivät välillä huutamiseksi ja hän myöntää usein ajatelleensa, että puolueen päivät ovat luetut.– Monta kertaa jo sen kevään aikana ihan vilpittömästi luulin, että nyt meidän ryhmä hajoaa.Lopullisesti asia varmistui uuden puheenjohtajan valinnan myötä.– Ne olivat tunteellisia päiviä meille kaikille. Päällimmäisenä oli menetyksen tunne, hän muistelee.Siihen, näkeekö Terhon mahdollisena, että puolueet vielä joku päivä löytäisivät toisensa uudelleen, on vastaus valmiina.– Ajatus ei tällä hetkellä ole mahdollinen eikä siten ajankohtainen.