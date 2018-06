Lappeenrannasta EU:n ytimeen: Kokoomuksen puoluevaltuuston uusi puheenjohtaja on maratoneja harrastava Merkel-fani

Politiikka

Lappeenrannasta EU:n ytimeen: Kokoomuksen puoluevaltuuston uusi puheenjohtaja on maratoneja harrastava Merkel-





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005714161.html





Hienoa, että eurooppalaisuus ja liberaalit arvot olivat nyt sitten enemmän kokoomuslaisten mieleen.

Salla





Salla

Olen pelannut pesäpalloa, tanssinut kansantansseja 13 vuotta ja soittanut kanteletta. Niin niitä liittovaltion kannattajia syntyy.