Politiikka

Orpo perusteli Nato-lausettaan, joka sai aikaan raikuvan reaktion: ”Uskallamme sanoa suoraan”

Yllä olevalla videolla näkyy voimakas reaktio, jonka Nato-lause aiheutti.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiedustelulait tahdotaan edelleen läpi kiireellä