Politiikka

Juha Sipilä valittiin jatkokaudelle keskustan puheenjohtajaksi äänin 2053–19

Juha Sipilä on valittu odotetusti jatkokaudelle keskustan puheenjohtajaksi Sotkamon puoluekokouksessa.

