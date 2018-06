Politiikka

Ex-puheenjohtaja Alexander Stubb: Orpo on ollut paljon parempi puheenjohtaja kuin minä

Kaksi vuotta sitten entinen pääministeri, kokoomuksen puheenjohtajamenetti kokoomuksen puheenjohtajakisassa paikkansa nykyiselle puheenjohtajalleTänään lauantaina hän palasi Turkun puoluekokoukseen ja kehui vuolain sanoin kaksi vuotta puolueen johdossa toiminutta Orpoa.– Kyllä tunnelmat ovat oikein hyvät. Toki silloin jännitti paljon enemmän.– Kiva tulla tänne tapaamaan ystäviä ja vähän katsomaan että miten kaverit pärjäävät. Ja minusta he ovat pärjänneet.Stubb totesi Orpon hoitaneen hallituksen sote-väänöä mallikkaasti. Hän myös myönsi tämän onnistuneen puheenjohtajan tehtävässä itseään paremmin.– Puoluejohtajana toimiminen on vaikea homma ja sote on vaikea päätös. Petteri on ollut oikein hyvä puheenjohtaja. Paljon parempi kuin minä.Sen enempää Stubb kuitenkin kieltäytyi kommentoimasta kotimaan politiikkaa, sillä tämän voisi hänen mukaansa tulkita kritiikiksi nykyisiä päättäjiä kohtaan.– Käytän valinnanvapautta olla kommentoimatta.– Tehtävät, joita ministerit tekevät, ovat vastuullisia. Ne eivät todellakaan tarvitse yhtä exää puskista huutelemaan.– Myönnän, että vähän tuolta yleisön puolelta katson, syön popcornia ja vähän tähyilen tilannetta. Mutta kaikissa puolueissa on aina tilaa erilaisille mielipiteille.Euroopan investointipankki EIP:n varapääjohtajana toimiva Stubb kertoo, että kotimaan politiikka lienee hänen osaltaan jo nähty.Stubb muistutti toimineensa sekä ulko-, ulkomaankauppa-, Eurooppa-, valtiovarain- ja pääministerinä.– Itse olen joskus punninnut että kumpi voittaa, vapaus vai vastuu. Viimeiset kaksi vuotta on ollut pelkkää vapautta ja paljon onneakin.– Heti, kun aloitin ulkoministerinä, niin kaikki alkoi mennä päin hemmettiä. Oli Georgian sotaa ja Lehman Brothers, hän viittaa ministeriytensä haasteisiin.Tulevaisuuden suunnitelmiaan hän ei suostunut vielä raottamaan, ja totesi edelleen kertovansa aikeistaan tavoitella komission puheenjohtajan virkaa vasta komission varapuheenjohtajanilmoituksen jälkeen.Vaimonsa autolla Turkuun saapunut Stubb kertoi kuitenkin aikovansa suunnata viikonloppuna pyöräilemään.– Kyllä pyörä on tuolla takaluukussa ja sen pitäisi olla aika aktiivisessa käytössä Paraisten suunnalla jossain vaiheessa.