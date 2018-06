IS-raati ruotii puoluekokousten asetelmat: Keskusta ei saa ”kivaa insinööriä takaisin” – Vapaavuori koettelee ystävyyden rajoja kokoomuksessa

Politiikka

IS-raati ruotii puoluekokousten asetelmat: Keskusta ei saa ”kivaa insinööriä takaisin” – Vapaavuori koettelee





”Kivaa insinöörimiestä ei enää saada takaisin”

Sipilän kannalta saattaisi olla aivan hyvä ratkaisu, että maakunnat kaatuisivat. Silloin olisi helppo syyttää kokoomusta petoksesta ja valmistautua seuraaviin vaaleihin.

Orpo saa selitellä sote-loikkauksia





Kyllä kaveruudella kokoomuksessakin rajansa on. Kyllä Orpo aika ihmemies on, ellei alkaisi tätä henkilökohtaisesti ottamaan.