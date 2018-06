Politiikka

Ministeri Saarikko: Sote-linjausten aikataulua ei sidota puoluekokouksiin

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005693581.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005706489.html

Otsikon alla olevalla videolla perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuus soten valinnanvapautta koskevasta lausunnosta.





Saarikon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudistuksen