Politiikka

Vapaavuori Ylelle: Soten kaatuminen yhä lähempänä

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) ei usko hallituksen sote-uudistuksen toteutumiseen. Hän viittaa perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan kriittisiin lausuntoihin uudistuksesta sekä talouspoliitikan asiantuntijoiden sotea kohtaan esittämään kritiikkiin.– Eihän tähän usko kukaan muu kuin ehkä muutama siellä hallituksessa enkä ole heistäkään ihan varma. Kyllä tämä on yhä lähempänä kaatumista, Vapaavuori sanoi Ylen A-studion haastattelussa.Vapaavuoren mukaan kuluneen vuoden aikana on käynyt yhä ilmeisemmäksi, että sote-uudistus ei toteuta tavoitteitaan kustannusten hillinnän eikä myöskään terveyspolitiikan osalta.Hän ei säästellyt sanojaan arvioidessaan kokoomuksen toimintaa sote-kysymyksessä.– Kokoomus on tässä matkan varrella myynyt jo melkein kaikki periaatteensa niin valtiotalouden vastuullisen hoidon, niin kaupunkien kuuntelemisen kuin hyvän lainvalmistelunkin osalta. Jäljelle on jäänyt vain valinnanvapaus, ja siitäkin on vain rippeet jäljellä.