Ben Zyskowicz: Oli virhe antaa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan paikka kokoomukselta vasemmistoliitolle

Politiikka

Setä Arkadia -podcastin vieraana Ben Zyskowicz: Oli virhe antaa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan paikka

Todetaan

siis heti alkuun tärkein, sillä siitä puhutaan toreilla ja turuilla ja viisaita riittää joka suuntaan:Hallitus ei Ben Zyskowiczin https://www.is.fi/haku/?query=ben+zyskowiczin mukaan kuulemma soteen kaadu:– Se on turhaa myllyttämistä, hän arvioi Setä Arkadialle ja arvelee, että keskustelu sai liikaakin vauhtia kokoomuksen puheenjohtajanesiintymisestä Ylen Ykkösaamussa.

Miksi kokoomus ja Orpo nyt uhittelee, tai on uhitellut jo reilun vuoden? Jos hallitus kaatuu, kokoomuksen ajama valinnanvapaus kaatuu myös ikiajoiksi. Sitä ei kannata kukaan muu! Kokoomuksellä on kädessä hanttikortti!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perustuslakivaliokunnan lausunto perjantaina

Nyt

Asiasta

Ps 1.

Ps 2.