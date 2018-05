Politiikka

Valiokunta: Tiedusteluvaltuutetulle tulossa liian vähän henkilöstöä 30.5. 20:09

Tiedustelutoiminnan valvojaksi esitetyn uuden tiedusteluvaltuutetun pitäisi saada enemmän henkilöstöä riveihinsä kuin mitä on kaavailtu. Näin katsoo eduskunnan puolustusvaliokunta.

Valiokunnan mukaan tiedusteluvaltuutetun avuksi olisi tulossa kaksi päätoimista asiantuntijavirkamiestä ja yksi päätoiminen assistentti. Valiokunta pitää määrää alimitoitettuna, sillä valtuutetulle on kaavailtu laajaa tehtäväkenttää.



Tiedustelulakipaketti on parhaillaan eduskunnan valiokuntien käsiteltävänä.



Puolustusvaliokunnan lausunto menee perustuslakivaliokunnalle, joka on vastuuvaliokunta tiedustelutoiminnan valvontaa koskevan lain käsittelyssä.



Perustuslakivaliokunnassa on yhä käsiteltävänä myös esitys siitä, että perustuslaissa muutettaisiin luottamuksellisen viestin suojaa käsittelevää kohtaa.