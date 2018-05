Politiikka

Eduskunta hyväksyi: Portugaliin muuttaneiden suomalaiseläkeläisten nollaverotukselle loppu

Eduskunta hyväksyi tiistaina Suomen ja Portugalin välisen verosopimuksen irtisanomisen.

Hallitus oli esittänyt vuonna 1970 solmitun sopimuksen irtisanomista, koska siinä on kohtia, jotka eivät enää vastaa Suomen nykyistä veropolitiikkaa.



Nykyinen sopimus käytännössä mahdollistaa Suomen yksityisen alan eläkkeiden nostamisen verovapaana Portugalissa. Käytäntö on houkutellut Portugaliin useita entisiä yritysjohtajia.



Hallitus allekirjoitti Portugalin kanssa uuden sopimuksen jo noin puolitoista vuotta sitten, mutta sitä ei ole saatu voimaan, koska Portugalin parlamentti ei ole hyväksynyt sitä. Uudella sopimuksella Suomi on pyrkinyt tukkimaan yksityisen alan eläkkeitä koskevan porsaanreiän.



Verosopimuksen irtisanominen tarkoittaa sitä, ettei nykyistä sopimusta sovelleta enää ensi vuoden alusta lähtien. Uutta sopimusta aletaan soveltaa, kunhan se on hyväksytty molempien maiden parlamenteissa. Jos uusi sopimus ei tule voimaan, sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.