Valiokunnan sote-luonnos kritisoi hallitusta kiireestä: Käsittelylle ei voi asettaa määräaikoja – Risikko selvensi aikatauluja

Politiikka

Valiokunnan sote-luonnos kritisoi hallitusta kiireestä: Käsittelylle ei voi asettaa määräaikoja – Risikko selv

Yllä olevalla videolla puhemies Paula Risikko ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie kertoivat puolueiden puheenjohtajien ja eduskuntaryhmien puheenjohtajien kokouksen tuloksista.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy