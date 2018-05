Politiikka

Sipilä: Maakunta­vaalien ajan­kohta on vain tekninen kysymys

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan maakuntavaalien ajankohta on pelkkä tekninen kysymys, joka ratkaistaan sitten kun sote-lait on saatu valmiiksi.

