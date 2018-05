Politiikka

Tunteet kuumenivat, kun Orpo ja Rinne kiistelivät sotesta ja eläkkeistä: ”Älä vääristä totuutta”

Pääministeriehdokkaat riitelivät ensiksi soten valinnanvapaudesta, jota kokoomus kannattaa ja Sdp vastustaa.– Ei Sdp valinnanvapautta vastusta. Älä vääristä totuutta. Mallinne johtaa siihen, että kustannukset tulevat nousemaan. Te annatte 5,4 miljardia rahaa markkinoille voitontekoon. Rahat eivät riitä teidän malliinne, Rinne sanoi.– Perustaso avataan kilpailulle. Kun puhut 5,4 miljardista, tälläkin hetkellä julkinen sektori ostaa yksityisiltä. Miksi ihminen ei saa valita itse, vaan järjestelmä valitsee Orpo kysyi Rinteeltä.– Tässä maassa ei ole kuin kaksi ihmistä – sinä ja Juha Sipilä – jotka sanovat, että tämä järjestelmä toimii, Rinne heitti takaisin.– Meillä on ideologinen ero, että ette halua valinnanvapautta, Orpo totesi.– Älä puhu minun puolesta. Emme halua markkinamallia, Rinne sanoi.Rinteen vappuna antama lupaus korottaa pienimpiä eläkkeitä sadalla eurolla nostatti myös kiihkeän keskustelun.– Minusta on ylimielistä sanoa, että tämä on vastuutonta. Sen pystyy rahoittamaan, jos on poliittista tahtoa. Orpon puoluehallitus on eilen esittänyt, että varainsiirtoveroa leikataan 780 miljoonaa, Rinne sanoi.– Sanoit, että eläkekorotus tehdään kantokyvyn mukaan. Et aio sitä toteuttaa, kun ei ole kantokykyä. Vaikutus julkiseen talouteen on noin miljardi euroa. Millä aikataululla aiot lupauksen toteuttaa, Orpo kyseli Rinteeltä.On enemmän kuin mahdollista, että kilpakumppanit kokoomus ja Sdp ovat samassa hallituksessa ensi huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen.Riitelystä huolimatta Orpo ja Rinne löysivät yhteisiä kysymyksiä, joista seuraavaa hallitusta voitaisiin rakentaa.– Molemmat puolueet ovat vahvasti Eurooppa-orientoituneita, haluamme panostaa varhaiskasvatukseen ja verotuksessa yhteistä on laajempi veropohja, Orpo totesi.– Löytyykö tahtoa hyvinvointivaltion kehittämiseen? En näe, etteikö luottamusta pystyisi rakentamaan, Rinne sanoi.Orpo ja Rinne väittelivät politiikan toimittajien aamukahvitilaisuudessa.