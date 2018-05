Politiikka

Orpo antoi kylmää kyytiä Sdp:n vaihtoehdoille – Rinteeltä välitön kuitti: ”Kun itsellä ei niitä paljon ole”

Orpo ja Rinne kisaavat tasaväkisesti suurimman puolueen asemasta ja ensi vuonna aloittavan uuden hallituksen pääministerin paikasta.Ennen väittelyä Orpo ja Rinne pitivät omat puheenvuoronsa.Orpo otti esiin kolme asiakohtaa: hallituksen saavutukset, Sdp:n vaihtoehdot ja mitä kokoomus seuraavalla vaalikaudella aikoo tehdä.Orpo luonnollisesti kehui, miten hallitus on saavuttanut tai saavuttamassa kaikki taloustavoitteensa.Sdp:n vaihtoehdoille Orpo antoi kylmää kyytiä.– Lisäätte miljardeilla menoja. Kun siihen ei ole varaa, ne ovat populistisia. Meidän järjestelmämme ei kestä, koska olemme velkaantuneet niin paljon.– Rahoitatte miljardien lisäykset veronkorotuksilla. Jos pannaan lisää veroja, se pysäyttää kasvun. Se on mahdoton yhtälö, Orpo totesi.Ensi vaalikaudelta Orpo löysi yhteistä Sdp:n kanssa. Orpon mukaan kokoomuksen ensimmäinen tavoite on uudistaa sosiaaliturvajärjestelmä, ja kokoomuksella ja Sdp:llä on samantapaiset mallit järjestelmän uudistamiseksi. Kokoomus ja Sdp molemmat myös kannattavat ilmaista varhaiskasvatusta, kokoomus viisivuotiaasta lähtien.Rinne nosti suurimmaksi ongelmaksi eriarvoisuuden kasvun.Rinne kertoi, kuinka Sdp on tehnyt roppakaupalla vaihtoehtoisia esityksiään.– Aika paljon on tullut aloitteita. Täytyy keskustella meidän aloitteista, kun itsellä ei niitä paljon ole, Rinne heitti Orpolle.Rinteen mukaan Sdp tekee ensi vaalikaudella perhevapaauudistuksen. Rinne myös lupasi perua aktiivimallin.– En usko järjestelmään, että leikataan työttömyysturvaa. Se on ainoa hallituksen päätös, jonka olen luvannut peruuttaa, Rinne totesi.Puheenvuorojen jälkeen alkoi Orpon ja Rinteen väittely.