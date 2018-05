Politiikka

Setä Arkadia -podcast: Eduskunta valittaa kiireestä – aikaa riitti jalkapallomatkaan Itävaltaan

”Pitäisi varmaan skarpata”

on siis siitä, että eduskunta piti perjantaina vapaata, edes valiokunnat eivät kokoontuneet, vaikka kiireen pitäisi olla jumalaton.Setä Arkadian tietoon on saatettu, että yksi syy helatorstain jälkeiselle perjantaivapaalle oli myös se, että eduskunnan urheilukerhon jalkapallojoukkueen piti päästä Itävaltaan parlamentaariselle pelimatkalle.Mutta onneksi riemu oli silti taivaissa, kun saksankielinen Suomi saksankielisten maiden parlamenttiturnauksen avausottelussa löi Saksan parlamenttijoukkueen karusti lukemin 1–0.Turnaukseen osallistui kaikkiaan neljä saksankielistä maata.Kuuntele Setä Arkadian uusin jakso alla olevalla soittimella!Setä Arkadia -podcastissa sinisten ryhmäjohtaja, joka tosin onnitteli twitterissä myös omiensa pelityyliä, myöntää, ettei homma ehkä hyvältä kansalaisten silmissä näytä:– Se on totta. Tällaisissa asioissa pitäisi varmaan skarpata, Elo sanoo, mutta lisää, että eduskunnassa tehdään myös töitä rivakkaan tahtiin.Varsinainen podcast-vänkäys Simon Elon kanssa käydään sinisten tulevaisuudesta ja onko sitä ylipäätään olemassa.

Oletko Simon onnellinen, kun kohta olet saanut olla vuoden erossa perussuomalaisista?

