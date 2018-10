Pokeri

Tv-pokeri: ISTV näyttää livepokerin SM-kisan melkein suorana torstaista alkaen

to 25.10. klo 16:30 Pokeri-SM Texas hold’em 1. päivä

pe 26.10. klo 16:30 Pokeri-SM Texas hold’em 2. päivä

la 27.10. klo 18:30 AFOPC Finaali

SM-livepokerin Texas hold’em alkaa torstaina ja päättyy perjantain ja lauantain välisenä yönä. Lauantaina lähetysvuorossa on AFOPC:n finaali eli Veikkauksen ja Win2Dayn yhteisen Austrian Finnish Online Poker Championship -nettipokeriturnaussarjan huipennus, johon on selvinnyt 10 pelaajaa.Yksi Casino Helsingin pelipöydistä on tv-pöytä, josta ISTV näyttää Veikkaus-TV:n tuottamaa lähetystä jokaisena kisapäivänä. Lähetykset ovat periaatteessa suoria, mutta niissä on 30 minuutin viive, jotteivät kortit paljastu pöydässä istuville pelaajille.ISTV suora lähetys aukeaa artikkelin yllä olevaan videoruutuun. Lähetyksen aikataulu on seuraava: