Joni Rytkönen on siirretty toistaiseksi sivuun Joensuun Mailan toiminnasta.

Joensuun Maila tiedotti tiistaina, että se on hyllyttänyt tähtipelaajansa Joni Rytkösen. Rytköstä epäillään häirintätapauksista.

– Joensuun Mailalla on nollatoleranssi minkäänlaiseen häirintään. Tapauksen vuoksi Rytkönen on toistaiseksi sivussa seuran toiminnasta. Tapauksesta on ilmoitettu Suomen Pesäpalloliitolle, seura sanoo tiedotteessaan.

Rytkönen on sivussa seuran toiminnasta toistaiseksi.