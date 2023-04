Toni Kohonen vaatii 120 000 euron jättikorvauksia

Toni Kohonen syyttää Manse PP:tä perusteettomasta irtisanomisesta.

Pesäpallolegenda Toni Kohonen jätti torstaina Pirkanmaan käräjäoikeuteen haastehakemuksen, jossa vastaajana on Manse PP. Haasteen perusteella Kohonen katsoo, että Manse PP on syyllistynyt perusteettomaan irtisanomiseen.

Hakemuksen on laatinut Kohosen asiamies, varatuomari Olli Rauste.

Kohonen vaatii Manse PP:ltä yhteensä 111 240 euron korvauksia ja lisäksi oikeudenkäyntikulujen korvausta. Oikeudenkäyntikuluja on kertynyt toistaiseksi 8 930,15 euroa.

Pelaajauransa viime syksynä lopettanut Kohonen nimitettiin viime lokakuussa yllättäen Manse PP:n pelinjohtajaksi. Helmikuun lopussa seura kuitenkin irtisanoi hänet. Kohonen ehti valmentaa Mansea vain kahdessa talvisarjan ottelussa.

Uudeksi pelinjohtajaksi nimettiin toinen Sotkamon Jymyn legenda Jani Komulainen.

Hakemuksessa on selostettu yksityiskohtaisesti, miten Kohosen ja Manse PP:n välinen rekrytointiprosessi ja sen jälkeinen irtisanominen tapahtuivat.

Kohosen mukaan Manse PP:llä ei ollut työsopimuslain mukaista perustetta työsopimuksen päättämiseen. Haasteen mukaan todistustaakka perusteen olemassaolosta on työnantajalla.

– Poikkeuksellisen tästä tapauksesta tekee se, että Manse PP Edustus ry ei halua noudattaa urheilun vakiintuneita toimintatapoja siitä, miten valmentajan potkut tulee hoitaa. Manse PP Edustus ry yrittää luikerrella asiasta ulos hoitamatta niitä velvoitteita, joihin seura on Toni Kohosen palkatessaan sitoutunut, haasteen loppukaneetissa kirjoitetaan.

Kohonen on Suomen kaikkien aikojen menestynein pesäpalloilija. Kohonen on valittu aikuisten Itä–Länsi-otteluun 23 kertaa ja hän on voittanut 10 Suomen mestaruutta. Kohonen on valittu vuoden pesäpalloilijaksi kolmesti ja vuoden lukkariksi 13 kertaa.

Kohosen haastehakemuksesta kertoi ensimmäisenä ElmoTV.