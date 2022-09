Tampereen ennätysyleisö hiljeni – lyöjätykki herkuttelee jo: ”Voi vain kuvitella millainen karnevaali on luvassa”

Mestaruus on katkolla Vimpelille kotikentällä ensi lauantaina. Kuusinkertainen lyöjäkuningas Jukka-Pekka Vainionpää pelaa vasta uransa ensimmäistä finaalisarjaa.

Tampere

Vimpelin lyöjäjokeri Jukka-Pekka Vainionpää, 32, nauttii miesten Superpesiksen finaalitunnelmasta täysin siemauksin.

Hän ratkaisi viidellä (1+4) kotiutuksellaan ensimmäisen finaalin lauantaina Vimpelissä ja jatkoi vakuuttavia esityksiään sunnuntaina Tampereella Manse PP:n Superpesiksen ennätysyleisön (2 826) edessä.

Vimpeli kukisti Mansen toistamiseen – tällä kertaa luvuin 2–0 (3–0, 4–2). Tamperelaisten roolina oli alusta loppuun toimia perässä pyristelijän roolissa.

– Tavoitteemme oli tiivistää ulkopeliämme. Se oli todella vakuuttavaa. Ylivoimaisesti kauden parasta. Oli tosi nautinnollista seurata jätkien tekemistä penkiltä, Vainionpää jakoi kunniaa.

Ulkopelissä säkenöi erityisesti lukkari Teemu Kinnunen, joka jätti juonikkailla suorituksillaan varjoonsa Mansen kokeneen lautasässän Juha Puhtimäen.

Eleettömän vakuuttavaa oli jälleen kerran myös Vainionpään tekeminen. Lyöjäjokeri löi molemmilla jaksoilla vastustamattoman juoksun tärkeään paikkaan.

– Päätin ennen finaaleita nauttia täysillä, kun vasta nyt niitä ensimmäisen kerran urallani pelaamaan pääsen. Toistaiseksi on mennyt suunnitelmien mukaan. Ei ole maila tärissyt sen enempää kuin muulloinkaan.

Vainionpää havainnoi, että katsomossa oli ilahduttavasti myös Vimpelin kannattajia.

– Ajoittain jopa pääsivät kannustuksellaan niskan päälle. Voi vain kuvitella millainen karnevaali on luvassa seuraavassa kotiottelussamme Vimpelissä.

Vainionpää voitti tällä kaudella Superpesiksen runkosarjan lyöntikuninkuuden kuudetta kertaa (5 kunnaria + 100 tavallista juoksua) ja sama tahti on jatkunut pudotuspeleissä. Yhdeksässä ottelussa 2+32=34.

Huikeasta lyöntivoimastaan huolimatta Vainionpää ei ole urallaan voittanut kuin yhden SM-pronssin Pattijoen Urheilijoissa 2012.

Tälle kaudelle hän siirtyi Seinäjoelta Vimpeliin ja on ollut käänteentekevä pelaaja uudessa seurassaan. Kun paikka on ollut tiukka, Vainionpää on kuumalla mailallaan iskenyt tarvittavat vaihtolyönnit tai kotiutukset.

– Ei kai tilanne enää paremmaksi voisi mennä. Täyteen ahdettu Saarikenttä ja mestaruus katkolle. Pelimme on siinä mallissa, että mitään ei tarvitse muuttaa. Jokainen kun tekee hommansa yhtä hyvin kuin toisessa finaalissa, Suomen mestaruus on tosi lähellä, Vainionpää ennakoi.

Vimpelissä oli hurmosmaiset mestaruusjuhlat edellisen kerran syksyllä 2017. Sama kultahuuma koetaan Etelä-Pohjanmaalla erittäin todennäköisesti tänä vuonna.

Manse ei ole luovuttanut, mutta paljon pitää sen pelaamisessa muuttua, jos se aikoo vielä edes pitkittää finaalisarjaa.

Sunnuntaina joukkueen esityksessä oli yliyrittämistä, hosumista ja huonoja lyöntivalintoja. Osa niistä aiheutui Vimpelin ulkopelin erinomaisuudesta, mutta osa myös pelaajien henkisen kantin horjumisesta.

Mansen kokenut lukkari Puhtimäki on taatusti viimeinen pelaaja, joka antaa Vimpelille mitään ilmaiseksi.

– Kaikki tappiokortit on nyt kerätty. Kovimpaan mahdolliseen haasteeseen olemme itsemme pelanneet, kun Saarikentän hornankattilasta kaksi voittoa pitää hakea. Mutta kokoamme itsemme viikolla ja pelaamme kauden parhaan pelimme ensi lauantaina, Puhtimäki valoi uskoa.

Juha Puhtimäen Manse on sillassa.

Mansen harmiksi on todettava, että sekään ei välttämättä riitä tällä hetkellä timanttisessa tikissä olevaa Vimpeliä vastaan.

Eikä kannata yllättyä, jos ensi viikonloppuna Suomen mestaruuden sinetöivän juoksun lyö Jukka-Pekka Vainionpää.