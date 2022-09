Yleisö ”grillasi” lautasen ääressä häärinyttä Mansen tähteä Vimpelissä – huutojen kohde linjasi, missä menee raja: ”En hyväksy sitä”

Mansen Juha Puhtimäki oli vimpeliläisyleisön kohteena ensimmäisessä pesäpallofinaalissa.

Vimpeli

– Juhaa, Juhaa, tervetuloa Vimpeliin. Pelottaako ?

Juha Puhtimäki sai äänekkään vastaanoton, kun Manse PP saapui superpesiksen ensimmäiseen finaaliin Vimpelin Saarikentälle.

Puhtimäki tuli ikään kuin ruutitynnyriin. Häntä arvostetaan vimpeliläisten fanien keskuudessa ja se merkitsee yleensä sitä, että kun olet vastustajan puolella saat erityiskohtelun.

– Vimpelissä on aina ollut hyvä yleisö, Se osaa huutaa nasevasti, mutta pysyy kuitenkin asiassa. Ehkä sitä kaljakatsomoa lukuun ottamatta, Puhtimäki naurahtaa.

– Olut tuntuu irrottavan kielenkannat kaikkialla.

Onkin keskusteltu, että tarvitseeko pesäpallo-otteluissa tarjoilla olutta lainkaan, koska ongelmat tuntuvat aina kiertyvän sinne kakkospuolella olevaan katsomoon.

Kaljakatsomo sijaitsee Vimpelissäkin kakkospesän takana. Kakkosrajan tuomari saa kuulla kunniansa, jos hän viheltää kotijoukkueelle palon, jonka olisi voinut jättää viheltämättäkin.

– Ihan normipäivä, turha niitä huutoja on kuunnella, pitää keskittyä vain peliin, ensimmäisen pelin kakkospesätuomarina toiminut Janne Kilponen naurahtaa.

Katsojien käyttäytyminen on noussut puheenaiheeksi superpesiksessä. Manse on ollut tässäkin myrskyn silmässä. Joukkueen lukkari Puhtimäki on noussut asiassa esille.

– Kyllä minä hyväksyn sen, että yleisö huutelee, ei siinä mitään. Mutta sitten kun huudot menevät sellaiseksi, etteivät ne ole lasten korville, niin sitä minä en hyväksy.

Lukkarina pelaava Puhtimäki on tunnettu pesäpallopiireissä myös Instagram-livestään.

Puhtimäki painottaa, että siinä kun pelaajat ovat idoleja ja esimerkkejä nuorisolle, niin myös katsojien pitäisi ainakin hetki miettiä, mitä yleisössä huudetaan. Väärää esimerkkiä ei pidä näyttää.

– Juhaa, nyt on jäykkää, on jäykkää. Ettei vaan vanha vaiva olisi iskemässä, kuuluu katsomosta, kun Puhtimäki antaa väärillä vapaataipaleen ykköseltä kakkoselle.

Huutaja tietää siis pesäpallosta paljon, hän muistuttaa, että lukkarien pahin vihollinen ei suinkaan ole katsomo vaan lautaskammo.

– Ei täällä yksittäisiä huutoja kuule, meteli on finaaleissa niin kova, Puhtimäki naurahtaa.

Yleisö yrittää grillata Puhtimäkeä lautasen ääressä, mutta huudot eivät juuri kuulu kentän tasolle. IS seurasi ottelua Mansen vaihtopenkin luota ja sinne kuuluivat suurimmaksi osaksi vain rytmikkäät Veto, Veto, Vimpelin Veto -huudot.

– Puhtimäki, voit aloittaa jo sen IG-liven, kuuluu kuitenkin katsomosta, kun Vimpeli siirtyy toisen jakson alussa 6–1-johtoon.

Tällä viitataan Puhtimäen tekemään Instagram-liveen, jossa hän käy pelin jälkeen sitä nopeasti läpi. Se on saavuttanut tänä kesänä erityisen suosion pesispiireissä.

Vimpelissä vielä viime kaudella pelannutta Perttu Ruuskaa kohdellaan Saarikentällä silkkihansikkain.

Ruuska oli kotiyleisön suursuosikki ja hänen faneja löytyy yhä myös vimpeliläisistä. Kun Ruuska erehtyy kerran lyömään kopin, kuuluu toki legendaarinen huuto:

– Täytemies, täytemies.

Siirrytään siis sinne kaljakatsomon ääreen, jossa huudot ”kovenevat” mitä pitemmälle peli ehtii.

Erityiskohtelun saavat Juuso Myllyniemi ja Tuomas Jussila, he kun pelaavat paljon kakkospuolella. Kotikatsomo tietää, että Myllyniemi on herkkä keskustelemaan katsojien kanssa, jos huudot osuvat kohdalle.

– Juusoo, lyö etulaiton niin ei tule kuin yksi palo, kaikuu katsomosta Juuson ollessa lyöntivuorossa.

Kun Myllyniemi sitten saapuu ulkokentälle ja kakkospuolelle, saa hän heti kysymyksiä.

– Juuso, miten meni?

Tauolle pelaajan kulkevat pukukoppiin Vimpelin anniskelukatsomon ohi ja silloin myös Myllyniemi osallistuu keskusteluun katsojien kanssa. Hymyssä suin.

Puhtimäki pääsee kerran kakkospesälle asti ja se kirvoittaa kielenkannat.

– Juha, vedä henkeä. Ettei vaan nyt kävisi kuinkaan.

Puhtimäki on joukkueensa kantavia voimia. Hän lyö avausottelussa kaksi juoksua, siis yhtä monta kuin Perttu Ruuska. Mutta Vimpeli paukuttaa yhdeksän juoksua, joten aivan tyytyväinen hän ei voi olla. Yleisön hän ei kuitenkaan sano vaikuttaneen suorituksiin.

– Yleisö oli hyvä, jotakin tuolta yritettiin huutaa, mutta hyvällä maulla, Puhtimäki vakuutti.

– Ei se minua haittaa, ne huudot, mutta junnujen ei niitä kaikkia tarvitsisi kuulla. Onneksi täällä oli rauhallista.

Kommenttien jälkeen Puhtimäki saa ympärilleen lauman nuoria vimpeliläisiä, jotka haluavat selfien tai nimmarin.

Tähti on tähti, kaikkialla.