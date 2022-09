Juha Puhtimäki kyllästyi törkeisiin huutoihin – kohun keskelle joutunut lukkari huomauttaa nyt tärkeästä asiasta

Huutelukohun keskelle joutunut Manse PP:n Juha Puhtimäki ei malta odottaa pesäpallofinaalien alkua legendaarisessa pyhätössä. Tähtilukkari povaa vierasyleisöltä ”lämmintä” vastaanottoa.

Manse PP:n lukkari Juha Puhtimäki myöntää, että jo maanantain kotimatkalla Hyvinkäältä Tampereelle vatsanpohjaista kouraisi erikoisella tavalla. Tamperelaisjoukkue eteni Hyvinkään Tahkon kustannuksella Superpesiksen loppuotteluihin, jossa viikonloppuna vastaan asettuu Vimpelin Veto.

Mestaruus irtoaa kolmella otteluvoitolla.

– Ensimmäinen ajatus liittyen loppuotteluihin oli se, että pääsen kokemaan näitä parhaita pelejä myös legendaarisella Saarikentällä. Se on minulle uusi ja hieno kokemus, odotan sitä aivan valtavasti, Puhtimäki kertoo.

Mansen 3–1-voittoon päättynyt välieräsarja sisälsi myös pelikentän ulkopuolisia käänteitä. Ottelusarja kuumensi kannattajien tunteita ja pelaajat saivat osansa katsomohuuteluista. Etenkin aikanaan myös Tahkoa edustanut Puhtimäki oli Tahko-fanien hampaissa. Bensaa liekkeihin kaatoi Tahkon tekemä tutkintapyyntö Pesäpalloliitolle siitä, poistettiinko seuran kannattajia aiheettomasti katsomosta 3.välierässä Tampereella.

Puhtimäki johdatti Manse PP:n välierissä voittoon Hyvinkään Tahkosta otteluvoitoin 3–1.

Puhtimäen mukaan episodi oli epämiellyttävä, mutta samalla kohu sytytti sarjan eloon.

– Kaikki minut tuntevat tietävät, että eivät katsomohuutelut minun peliäni hetkauta ja olen niihin tottunut. On kuitenkin tärkeää käydä keskustelua siitä, mitä sieltä voi huudella. Koen olevani jonkinlainen esikuva monille lapsille ja nuorille, eikä ole oikein, että he joutuvat kuuntelemaan aivan kaikkea mitä sylki suuhun tuo, lukkari napauttaa.

Mansen finaalivastustaja Vedon kotistadion Saarikenttä on vastustajan näkökulmasta monellakin tapaa viheliäinen paikka pelata. Kenttää ympäröivä Savonjoki tuo oman pelillisen haasteensa ja katsomoon loppuotteluissa pakkaantuva monituhatpäinen pohjalainen yleisöjoukko taitaa sanan säilän.

Puhtimäki odottaakin Saarikentän yleisöltä lauantaina ”lämmintä” vastaanottoa. Lukkarin mukaan Vimpelissä lämminhenkinen kuittailu alkaa usein jo ennen ottelua.

– Sanotaanko, että suhteeni Saarikentän yleisön kanssa on kehittynyt vuosien varrella hienoksi. Siellä on muutama vakiokasvo, jolla on asiaa heti jo alkuverryttelystä lähtien. Mutta homma on pysynyt hyvän maun rajoissa, saari on hieno paikka ja nautin siellä pelaamisesta.

Superpesiksen finaalit alkavat lauantaina.

Kokenut 37-vuotias lukkari myöntää, että usein katsomosta tulevat kuittailut sytyttävät entistä kovempiin suorituksiin. Kommunikointi ei jää joka kerta yksisuuntaiseksi, sillä kenttien väriläiskä tykkää huudella takaisin. Osin jopa velvollisuudesta.

– Koen, että olemme tietyllä lailla esiintyviä taiteilijoita, jotka nähdäkseen yleisö maksaa lipun. Välillä huutelijoille tulee vastattua jotakin, tosin ihan kaikkiin taisteluihin ei kannata lähteä, Puhtimäki nauraa.

Puhtimäen odotukset lauantaina Saarikentällä alkavaan finaalisarjaan ovat kovat. Runkosarjaa hallinnut Vimpeli saa vastaansa hallitsevat mestarit, mutta asetelmassa on aineksia monimakuiseen keittoon. Vastakkainasettelua ei tarvitse hakemalla hakea.

– Suuri kaupunki vastaan pieni kylä, Mansen kokenut joukkue vai Vimpelin nuoret tähdet. Henri Puputin ja Perttu Ruuskan paluu Vimpeliin. Ottelusarjan ympärillä on niin monta pientä tarinaa, että en edes muista näin herkullisia lähtöasetelmia, Puhtimäki hehkuttaa.

Mansen tähtipelaajan mukaan pelillisesti finaalisarja kulminoituu muutamaan perinteiseen osa-alueeseen, jotka liittyvät hyökkäämiseen ja puolustamiseen.

– Sisäpelissä 1-tilanteen ja takatilanteen purkaminen ovat keskiössä. Ulkopelissä molemmat joukkueet pyrkivät rikkomaan sen minkä pystyvät vastustajan tilanteen rakentelua, jotta kotiutuspaikkoja siunaantuisi lyöjätykeille vähemmän.

Puhtimäen äänensävystä on helppo päätellä, että myös lukkarin henkilökohtaiset odotukset finaalisarjaa kohtaan ovat huipussaan.

– Aivan vesi kiellä tässä ollaan.