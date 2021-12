Kommentti: Miksi pelastit häirintäjupakassa vain oman nahkasi, europarlamentaarikko Henna Virkkunen?

Kokenut poliitikko näyttää pesäpallon häirintäjupakan perusteella jälleen yhdeltä vastuuta pelkäävältä urheilujohtajalta. Kirittärien puheenjohtajan poukkoilu tapauksessa ilmentää yhtä koko suomalaisen urheilun merkittävimmistä epäkohdista, johtajuuskriisiä, kirjoittaa Marko Lempinen.

Ei tämä mennyt ihan putkeen europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok) osalta.

Tapa, jolla Virkkunen on toiminut Jyväskylän Kirittärien puheenjohtajana pesäpallon häirintäjupakassa, on jättänyt vahvasti vaikutelman, ettei häntä ole kiinnostanut kuin oman nahkansa pelastaminen.

Heti kun maa alkoi poltella kokeneen poliitikon jalkojen alla, tämä oli valmis uhraamaan seksuaalisen häirinnän sekä valta-aseman väärinkäytön myöntäneen Petri Kaijansinkon – vastoin aiempia vakuuttelujaan. Tuki valmentajalle päättyi yhdessä siunaaman sekunnissa.

Tapaus ilmentää yhtä koko suomalaisen urheilun merkittävimmistä epäkohdista, johtajuuskriisiä. Se on tuorein tarina vastuuttoman urheilujohtamisen pitkään historiaan.

Kun jotain ikävää ilmaantuu, oleellista ei usein ole niinkään yhteisön tai yksilöiden etu vaan urheilujohtajan oma asema.

Inhimillistä, mutta petollista.

Kerrataanpa hieman.

Urheilulehti paljasti toissa viikolla ex-naispesäpalloilijan traumatisoituneen 17–18-vuotiaana jouduttuaan valmentajan seksuaalisen häirinnän ja valta-aseman väärinkäytön uhriksi vuosina 2013–2014. Tapaukseen oli ensimmäisen kerran viitattu A-lehtien kustantaman Urheilulehti K1:n numerossa 48/2016.

Viime viikon tiistaina Kaijansinkko astui Kirittärien tiedotteessa oma-aloitteisesti esiin ja esitti julkisen anteeksipyynnön paitsi asianosaiselle myös ”kaikille muille, joita oli pitkän uransa aikana käytöksellään loukannut”. Kävi ilmi, että vuosien 2013–2014 tapaus liittyi raumalaiseen seuraan.

Samassa tiedotteessa Virkkunen tuomitsi jyrkästi seksuaalisen häirinnän ja sopimattoman käytöksen. Heti perään europarlamentaarikko painotti, että Kirittärissä Kaijansinkko oli toiminut seitsemän vuoden ajan täysin ongelmitta. Urheilulehdelle Virkkunen oli aiemmin kertonut, että seurassa oli teetetty hiljattain hyvinvointikyselykin, jossa palaute oli hänen mukaansa ollut ”esimerkiksi valmentajaa ylistävää”.

Henna Virkkunen.

Valmentajasta on tullut hyvää palautetta. Hän on tehnyt Kirittärissä hyvää työtä ja hänellä on edelleen seuran tuki ja luottamus, Virkkunen linjasi tiedotteessa.

Viime perjantaina Ilta-Sanomat raportoi toisesta Kaijansinkon väitetystä uhrista. Jutussa Kaijansinkko pyysi vielä erikseen asianosaiselta anteeksi vuosien 2008–2011 toimintaansa, ja myös Kirittäret pysyi Virkkusen suulla aiemmassa kannanotossaan. Tiivistettynä niin, että menneet ovat menneitä.

Virkkunen tuomitsi yhä kaikenlaisen häirinnän, mutta kehui Kaijansinkon toimintaa seurassa painokkaasti. Kaijansinkkoa ei ole missään vaiheessa syytetty rikoksesta.

– Ihmisillä on jossakin vaiheessa oikeus tehdä tilit selviksi menneisyyden kanssa ja jatkaa elämäänsä. Joskus ihmiset tekevät rankkojakin virheitä, mutta voivat oppia niistä, Virkkunen linjasi silloin IS:lle.

– Hän (Kaijansinkko) on ollut hyvä työntekijä ja pidetty valmentaja. Tämän pohjalta toimimme, hän vielä muistutti tuestaan valmentajalle.

Petri Kaijansinkko.

Virkkunen selvästi viesti, ettei Kaijansinkon erottamiseen ollut perusteita – ja että hänellä oli kaikki syy seisoa alaisensa tukena. Kunnes tuli lauantai, jolloin Kirittäret vapautti Kaijansinkon tehtävistään.

– Väärinkäytöksiä ei ole ajallaan käsitelty asianmukaisesti. Pesäpalloliiton selvitykset ja menettelyt vievät aikansa, ja pelaajamme joutuvat tässä sijaiskärsijöiksi. Tehtävämme on tarjota heille parhaat mahdolliset edellytykset kehittyä lajin parissa, Kirittärien puheenjohtaja perusteli potkuja tiedotteessa.

Todellisuudessa Virkkusen takinkääntötempussa taisi olla kyse siitä, että hän oli epäonnistunut yrityksissään sammuttaa liekit kohun ympäriltä.

Maa alkoi järkkyä poliitikon jalkojen alla perjantai-iltana, kun Kirittärien pääsponsori kertoi IS:n haastattelussa, ettei se halua näkyä samoissa kuvissa seksuaaliseen häirintään liitetyn valmentajan kanssa.

Vaikka Kaijansinkon menneisyydestä ei ollut ilmaantunut uutta, ja kyse oli ainoastaan yksittäisen sponsorin linjauksesta, yhtäkkiä hän ei enää ollutkaan Virkkusen silmissä ”hyvä jätkä”. Yhtäkkiä hänen anteeksipyynnöillään ei ollut merkitystä.

Jos kerta Virkkunen oli valinnut tiekseen Kaijansinkon suoraselkäisen tukemisen, hänen olisi näillä tiedoilla kannattanut pysyä kannassaan ja ottaa riski, että menee itsekin pesuveden mukana. Pelkästään itsensä pelastaminen viittaa vastuuttomuuteen.

Tai jos Kirittärissä tiedetään Kaijansinkosta nyt jotain uutta, seuran olisi ilman muuta pitänyt kertoa siitä avoimesti, kun tiedotettiin, että hänet on vapautettu tehtävästään. Asioiden läpivalaisun tärkeyttähän on myös seuran puheenjohtaja korostanut.

Nyt Virkkunen näyttää urheilujohtajalta, joka poukkoilee muiden mielipiteiden perusteella sinne, mikä kulloinkin on hänen omien etujensa mukaista.

Korjattu kello 12.41 viimeistä edeltävää kappaletta. Kaijansinkko vapautettu tehtävästään, ei irtisanottu.