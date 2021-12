Pesäpallon häirintäskandaali: Valmentaja Petri Kaijansinkko, 54, astui esiin – myöntää ahdistelleensa alaikäistä pelaajaa

Petri Kaijansinkko esitti julkisen anteeksipyynnön Jyväskylän Kirittärien tiedotteessa.

Urheilulehti kertoi numerossaan 49/2021 (9.12. 2021) pesäpallovalmentajasta, joka myönsi haastattelussa syyllistyneensä pelaajan seksuaaliseen häirintään, mutta saa jatkaa irtisanomisensa jälkeen uraansa.

Lue lisää: Urheilulehti: Valmentaja ahdisteli nuorta naispelaajaa - lajiliitto vaikeni tapauksesta vuosikausiksi

Valmentajan kerrottiin viestitelleen vuonna 2014 valmentamansa naisjoukkueen nuoren pelaajan kanssa tavalla, joka johti tuolloin hänen työsuhteensa päättymiseen. Osapuolet sopivat asian keskenään.

Urheilulehti kertoi myös, että Pesäpalloliitto on tiennyt tapauksen taustoista jo vuonna 2014, mutta käynnisti oman selvitystyönsä vasta äskettäin.

Jutussa ei kerrottu valmentajan nimeä tai paikkakuntaa.

Jyväskylän Kirittäret julkaisi tiistaina aamupäivällä tiedotteen, jossa kyseisen valmentajan kerrotaan olevan Petri Kaijansinkko.

Kyseisessä tapauksessa ei ole kyse siitä ajasta, jolloin Kaijansinkko on vaikuttanut Kirittärissä.

54-vuotias Kaijansinkko pyysi tiedotteessa julkisesti tekojaan anteeksi ja ilmoitti katuvansa niitä.

– Toimin silloin väärin. Syyllistyin epäasialliseen käytökseen ja varmasti myös seksuaaliseen häirintään tekstiviesteilläni. Hävettää ja kaduttaa. Pyydän sydämestäni anteeksi asianosaiselta, ja kaikilta, joita olen toiminnallani pitkän urani aikana loukannut. Olen parantanut tapani ja lupaan jatkossakin olla parempi ihminen. Kiitos niille, jotka edelleen luottavat minuun. Pesis on minulle elämäntapa ja rakas laji, Petri Kaijansinkko sanoo.

Kirittärien tiedotteessa ilmoitetaan, että Kaijansinkko on työskennellyt tapauksen jälkeen seitsemän kautta ongelmitta seuran valmentajana. Hän jäi selvityksen ajaksi lomalle.

Kirittärien nykyinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Henna Virkkunen tuomitsee toisessa seurassa tapahtuneen häirinnän ja painottaa, että Kirittärillä on nollatoleranssi seksuaalisen häirinnän suhteen.

Virkkusen mukaan Kaijansinkon toiminnassa ei ole Kirittärien kaudelta ilmennyt mitään selviteltävää.

– Päinvastoin, valmentajasta on tullut hyvää palautetta. Hän on tehnyt Kirittärissä hyvää työtä ja hänellä on edelleen seuran tuki ja luottamus, puheenjohtaja sanoo.

Pesäpallon häirintätapausta käsiteltiin aiheena ensimmäisen kerran A-Lehtien kustantaman Urheilulehti K1:n numerossa 48/2016.