Miesvalmentaja pommitti tyttöpelaajaa intiimein viestein ja houkutteli tapaamisiin – tästä vaietussa pesäpallon häirintäskandaalissa on kyse

Valmentaja Petri Kaijansinkko myönsi tällä viikolla syyllistyneensä seksuaaliseen häirintään. Irtisanomisensa jälkeen hän jatkoi uraansa normaalisti pesäpallon parissa. Pesäpalloliitto tiesi tapauksen taustoista jo 2014, mutta käynnisti oman selvitystyönsä vasta nyt. Miksi näin? Lue Urheilulehden alkuperäinen juttu.

Ensimmäinen kokeneen miesvalmentajan lähettämä, joukkueen asioihin liittymätön viesti ei vielä säikäyttänyt alaikäistä naispelaajaa.

Toki 17-vuotias, pesäpallon huipputasolle yltänyt pelaaja kummasteli, miksi juuri hän sai tällaista erityishuomiota.

Kunnes kilahti toinen, kolmas ja neljäskin viesti. Pelaaja alkoi tuntea olonsa kiusaantuneeksi ja epävarmaksi.

Tämän jutun alkuperäisen julkaisun (Urheilulehti 49/2021) jälkeen Jyväskylän Kirittäret julkaisi 14.12.2021 valmentaja Petri Kaijansinkon anteeksipyynnön, jossa hän myönsi olevansa ko. jutussa käsitelty valmentaja. Juttu julkaistaan nyt IS:n verkossa alkuperäisessä muodossaan, jossa nimeä ei kerrottu.

Juniori-ikäisenä aikuisten pääsarjaan nousseen pelaajan tavoitteena oli saavuttaa tähtistatus Suomen kansallispelissä. Hän oli valmis panemaan kaikki peliin tavoitteensa puolesta.

Pelaajaa kymmeniä vuosia vanhempi valmentaja-pelinjohtaja oli hänelle suuri auktoriteetti, kuten olisi ollut kenelle tahansa nuorelle pelaajalle.

Kun valmentajan viestit alkoivat käydä yhä suoremmin intiimeiksi ja flirttaileviksi, jokin pelaajalle sanoi, ettei tämä ollut normaalia.

(Artikkelia täydennetty 15.12.2021: Tyttö oli tässä vaiheessa täyttänyt jo 18. Pelaajan mukaan viestittely alkoi 2013, kun hän oli menestyksekkään kauden jälkeen nousemassa B-tytöistä aikuisten harjoitusrinkiin. Pääosa artikkelin tapahtumista liittyy vuoteen 2014, jolloin hän oli täyttänyt 18.)

Epätietoisuus ja pelko kalvoivat häntä.

Pelaaja pyrki pitämään valmentajan tyytyväisenä ja vastasi tämän viesteihin mahdollisimman neutraalisti.

Pelaaja uskoi, että näin hän pystyisi kääntämään valmentajan epätavallisen käyttäytymisen urheilullisessa mielessä edukseen ilman, että joutuisi vastentahtoisesti tekemään mitään peruuttamatonta.

Lupaava nuori nainen päätti vaieta.

– Siitä alkoi painajaiseni, uransa jo yllättäen päättänyt nainen kertoo Urheilulehdelle nyt.

Hän sanoo traumatisoituneensa 17–18-vuotiaana jouduttuaan valmentajansa seksuaalisen häirinnän sekä valta-aseman väärinkäytön kohteeksi.

Tapahtumat keskittyivät kauteen 2014.

– Kärsin pitkään voimakkaasta ahdistuksesta, mikä heijastui vahvasti elämääni silloin, ex-pelaaja painottaa.

– Voin nykyään ihan hyvin… mutta ikävät muistot kalvavat edelleen, hän jatkaa ja purskahtaa itkuun.

Urheilulehti haluaa suojella ex-pesäpallohuipun yksityisyyttä ja käyttää hänestä nimeä ”Tuula”.

Tuula avautui lopulta vanhemmilleen. Nämä olivat jo ehtineet epäillä, että joukkueen kulisseissa oli käynnissä jotain hämärää. Tilanteesta kuultuaan he järkyttyivät ja päättivät nostaa kissan saman tien pöydälle.

Valmentaja haluttiin tilille epäasiallisesta käytöksestään, jossa oli kuukausien kuluessa havaittu myös ”mustasukkaisuuden oireita”.

– Painajaiseni kesti lopulta sen yhden kauden verran. Se päättyi, kun vanhempani panivat rattaat pyörimään. Omalta kannaltani hyvä juttu oli myös se, että olin joka tapauksessa muuttamassa seuraavaksi vuodeksi toiseen kaupunkiin, Tuula ruotii.

Valmentaja-pelinjohtaja sai potkut seurasta, muuta mitään varsinaista rangaistusta hänelle ei langetettu. Valmentajan lähdöstä tiedotettiin peitellysti.

Pesäpallopiireissä yllättävän iso joukko tiesi tässä vaiheessa totuuden valmentajan irtisanomisesta, ja siitä oli perillä myös Pesäpalloliitto. Kukaan ei kuitenkaan tehnyt mitään, vaan asia päätettiin lakaista kaikessa hiljaisuudessa maton alle.

– Otin silloin yhteyttä asianajajaan, jonka mukaan olisin todisteideni perusteella saanut ainakin lähestymiskiellon valmentajalle. Se tuntui ajamisen arvoiselta asialta, kunnes tilanne kuitenkin laukesi muulla tavoin, Tuula perustelee.

– Olin tosi suutuksissani ja voin sen verran pahoin, että mielessäni kävi myös valmentajan haastaminen siviilioikeuteen. Mutta asiantuntijoiden mukaan se olisi ollut haastava tapaus, koska mitään varsinaista rikosta ei ollut tapahtunut.

Rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki tuo esiin rikoslaista löytyvän seksuaalista ahdistelua koskevan säännöksen, joka kattaa vain fyysisen häirinnän.

– Kyseistä säännöstä säädettäessä esitettiin laaja-alaisempaa häirintäsäännöstä, mutta lainsäädäntöprosessin aikana säännös rajattiin koskemaan vain koskettelemalla tehtyjä tekoja. Sanallinen häirintä ei siis tullut tämän säännöksen piiriin, Lapin yliopistossa työskentelevä Kimpimäki sanoo.

– Muu kuin fyysinen häirintä voi eräissä tapauksissa tulla rangaistavaksi esimerkiksi lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, jos teko kohdistuu alle 16-vuotiaaseen lapseen. Tai työrikoksena (työsuojelurikos, työsyrjintä), jos se tapahtuu työyhteisössä ja kyseisten säännösten muut soveltamisedellytykset täyttyvät.

Urheilulehden tietojen mukaan Tuulan edustaman seuran johto teki kaikkensa pitääkseen tapahtumat poissa julkisuudesta 2014.

Lähteet kertovat, että suurehko monilajiseura halusi Tuulan vaikenevan asiasta, koska pelkäsi imagotappion nousevan ”liian suureksi”. Kulisseissa seurajohto tuomitsi valmentajan teot ja linjasi sisäisesti, että irtisanominen olisi riittävä rangaistus.

– Minulla on tosi paljon hienoja ja rakkaita muistoja kyseisestä seurasta, eikä minulla ole nyt mieltä lähteä kommentoimaan tätä kysymystä. Sen voin kyllä sanoa, että olisin itse toivonut asiasta tuolloin julkista ja avointa keskustelua, Tuula sanoo.

Urheilulehti tavoitti seurapomon, jonka on väitetty olleen mukana peittelemässä tapahtumia 2014.

– Mielestäni asiat eivät menneet tuolla tavoin. Olin kyllä itsekin tietoinen tästä tapauksesta, mutta joku muu teki päätökset siitä, miten asiassa toimitaan, seurapomo vastaa.

Valmentajasta ei ole missään vaiheessa tehty rikosilmoitusta eikä häntä ole epäilty rikoksesta, mutta häneen liitetyistä, vähintäänkin valta-aseman väärinkäyttöön viittaavista tapauksista on tihkunut tietoa useista eri lähteistä.

Osa kyseisen joukkueen vanhemmista pelaajista oli varoitellut alaikäistä debytanttia jo etukäteen kaudella 2014. He olivat kertoneet Tuulalle tapauksista, joiden mukaan valmentaja-pelinjohtaja ”oli aiemmissa joukkueissaan yrittänyt luoda epätavallisen läheistä suhdetta itseään merkittävästi nuorempiin naispelaajiin”.

Tarinoiden mukaan ainakin jotkin viestien vastaanottajista kokivat, että niihin olisi sisältänyt ”jonkinlaista seksistä tarkoitusperää”.

Määrätietoinen lahjakkuus ei ollut puheista huolimatta uskonut, että itseään niin paljon vanhempi valmentaja yrittäisi luoda häneen kyseenalaista suhdetta.

– Vaikka minulle oli kerrottu valmentajan oudosta taipumuksesta, ja se toiminta oli jo siinä vaiheessa tuomittu jyrkästi pesiksen sisäpiireissä, niin yhtäkkiä huomasin olevani itse siinä touhussa mukana, Tuula kertoo.

” Se oli jumalattoman vaikea tilanne itselleni, koska olin niin tavattoman nuori. Halusin pitää valmentajan tyytyväisenä, ja kun hänellä oli niin vahva auktoriteettiasema, tilanteesta oli tosi vaikeaa juosta karkuun.

– Halusin olla valmentajalle mukava, kuten pyrin aina olemaan kaikille ihmisille. Päätin vastata valmentajan lähettämiin flirttaileviin viesteihin mahdollisimman tavanomaisesti, mutta käsitykseni mukaan hän oli ihastunut minuun ja tulkitsi viestini niin, että ikään kuin niissä olisi ollut jotain vastakaikua.

Tuulan mukaan pian valmentaja alkoi ehdotella tapaamisia joukkueen tapahtumien ulkopuolella.

– Vastasin valmentajan tapaamisehdotuksiin aluksi, että en tule. Valmentaja kuitenkin naamioi ehdotuksensa niin, että kyse olisi joukkueen asioiden käsittelystä, ja kun hän aikansa vakuutteli, suostuin menemään paikalle. Siellä selvisi yleensä nopeasti, että ”joukkueen asiat” olivatkin vain tekosyy päästä tapaamaan minua, Tuula selvittää.

– Se oli jumalattoman vaikea tilanne itselleni, koska olin niin tavattoman nuori. Halusin pitää valmentajan tyytyväisenä, ja kun hänellä oli niin vahva auktoriteettiasema, tilanteesta oli tosi vaikeaa juosta karkuun.

Asioiden todellinen laita paljastui viestien sisällöistä sekä tapaamisissa, joissa valmentajan asiat eivät enää liittyneetkään pesäpalloon vaan esimerkiksi nuoren naisen ulkonäköön.

Vähitellen seurasi Tuulan intiimeiksi kokemia ehdotuksia.

– Jos en vastannutkaan intiimeiltä tuntuneisiin viesteihin, valmentaja saattoi painostaa minua esimerkiksi tyyliin, että ”miksi et vastaa viesteihini” tai että ”vastaa nyt ihmeessä”. Koin ne hetket uhkaaviksi ja pelottaviksi. Tuntui, että hän yritti tehdä kaikkensa hurmatakseen minut.

– Vaikka ymmärsin valmentajan toimet seksuaaliseksi häirinnäksi ja valta-aseman väärinkäytöksi, vaikenin asioista keskellä kautta, koska en halunnut järkyttää muuta joukkuetta. Puhuin tilanteesta kyllä joillekin pelaajille, ja sitten jo kesken kauden tilanteesta alkoi liikkua erilaisia juoruja. Jälkikäteen niitä vasta onkin riittänyt.

Tuula kertoo huhuista, joiden mukaan hänen olisi uskottu ”jopa seurustelleen valmentajan kanssa”.

– Tämä on yksi niistä juoruista, joka ei missään nimessä pidä paikkaansa. Mitään seurustelusuhdetta ei ollut, hän muistelee.

– Mietin päivät pitkät, miten saisin kuvion loppumaan. Olin syvissä vesissä.

Koska asia painettiin villaisella, valmentaja-pelinjohtaja välttyi mainehaitalta ja pystyi jatkamaan toimintaansa seuraamuksitta. Pian potkut saatuaan hän sai uuden pestin vahvana pidetystä suomalaisseurasta 15-vuotiaiden tyttöjen pelinjohtajana ja valmentajana.

Sittemmin pitkän linjan valmentaja-pelinjohtaja on noussut samaisessa seurassa merkittävään asemaan. Menestyksensä ansiosta hän on myös julkisesti tunnettu ja arvostettu lajiauktoriteetti.

Viime aikoina pesäpallopiireissä on alkanut kiertää väitteitä, joiden mukaan valmentajan epäillään uudestaan toimineen kyseenalaisella tavalla. Alaikäinen pelaaja oli erään lähteen mukaan nähty miehen seurassa julkisella paikalla kahvittelemassa.

– Siinä ei ole mitään epänormaalia, että valmentaja, pelinjohtaja tai seurapomo käy pelaajan kanssa syömässä tai kahvilla – ja juttelemassa sitten vaikka mistä tahansa. Eikä ole siinäkään, että joskus myös pelaajat ja valmentajat rakastuvat keskenään, yksi Urheilulehden lähteistä korostaa.

– Mutta jos alaikäinen tai kuka tahansa muu nuori pelaaja nähdään viettämässä vapaa-aikaansa sellaisen auktoriteettiasemassa olevan henkilön seurassa, jonka historiasta löytyy ilmiselvältä vaikuttavia viitteitä valta-aseman väärinkäytöstä ja seksuaalisesta häirinnästä, niin herättäähän se epäilyksiä siitä, että epäasiallinen toiminta jatkuisi edelleen.

Valmentajan nykyisen seuran hallituksen puheenjohtaja ei ollut nykyisessä luottamustoimessaan silloin, kun valmentaja-pelinjohtaja palkattiin seuraan. Siviilissä korkeassa asemassa työskentelevä puheenjohtaja kertoo kuullensa mieshenkilöön liitetyistä, vuotta 2014 koskevista väitteistä ”ensimmäisen kerran nyt syksyn aikana”.

– Kuultuani näistä epäilyksistä pidimme kahdenkeskisen palaverin. Sen aikana pelinjohtaja myönsi minulle, että oli saanut taannoin potkut tästä toisesta seurasta, koska oli käyttäytynyt epäasiallisesti, seurapomo sanoo.

Seurapomo kertoi pitäneensä palaverin tänä syksynä. Sattumaa tai ei, se oli pian sen jälkeen, kun Urheilulehti ryhtyi selvittämään asiaa pesäpallon sisäpiireissä.

– Hän kertoi, että oli syyllistynyt seksuaaliseen häirintäänkin, puheenjohtaja kertoo.

Hän sanoo arvostavansa valmentajan ”rehellisyyttä ja suoraselkäisyyttä”.

– Hän oli tosi katuvainen ja sanoi ottaneensa virheistä opikseen. Hän myös sanoi sopineensa asiat asianosaisten kanssa, puheenjohtaja selvittää.

– Halusin tietysti kuulla myös ulkopuolisten versiot tapahtuneesta. Oman selvitystyöni lopputulos oli sama, eli että osapuolet olivat taannoin lyöneet kättä päälle sovinnon merkiksi. Koska tilanne on tämä, ja koska hän on käyttäytynyt seurassamme asiallisesti ja moitteetta, hänen asemaansa ei ole tarvetta puuttua.

Heti perään Urheilulehti esittelee seurapomolle tuoreet, kesää 2021 koskevat tiedot, joiden perustella miesvalmentajan epäillään pitäneen epäilyksiä herättävällä tavalla yhteyttä alaikäiseen pelaajaan.

– En ole kuullut tällaisesta epäilystä, en nyt ylipäätään mistään negatiivisesta häneen liittyen. Pelaajiltamme saadun palautteen perusteella seuran toimintaan ollaan todella tyytyväisiä, puheenjohtaja selvittää.

Häirintävyyhdin relevantein kysymys on esitettävä Pesäpalloliitolle: miksi liitto ei ole missään vaiheessa puuttunut valmentaja-pelinjohtajan toimintaan?

Urheilulehden tietojen mukaan Pesäpalloliiton sisäisissä palavereissa valmentaja-pelinjohtajan toimintaa on toisinaan mollattu hyvin kursailemattomin sanankääntein. Lajin sisäpiireissä kummastellaankin, miksi liitto on silti pessyt kätensä varsinaiselta likapyykiltä.

Pesäpalloliiton puheenjohtaja Ossi Savolainen vaikuttaa väistelevän kysymystä liiton vastuusta.

– Olemme siinä uskossa, ettei yksikään asianomainen ole tuonut liiton tietoon kyseistä (Tuulan) tapausta. Myöskään yksikään seura ei ole liittoa tällaisesta toiminnasta informoinut. Asiaan olisi varmasti puututtu, jos tieto olisi liiton johtokunnalle tuotu, Savolainen sanoo.

– Kyseinen seura on tehnyt omat toimenpiteet, joista julkisuuteen on tuolloin (2014) annettu sama tieto kuin liiton silloiselle johtokunnalle.

Jälkimmäisen lausuntonsa perusteella Savolainen vahvistaa ainakin sen, että liiton täytyi olla jo 2014 jollain tavalla tietoinen seuran valmentajalle antamien potkujen taustoista.

Ossi Savolainen, mikä on näkemyksenne siitä, että valmentaja sai jatkaa valmentamista toisessa seurassa heti häirintätapauksen paljastuttua 2014?

– Tähän viittaamaanne tapaukseen emme voi vielä ottaa enempää kantaa, koska emme ole kaikkia asianosaisia itse päässeet kuulemaan, mutta voin kommentoida asiaa yleisellä tasolla. Riippuen kyseenalaisen tapauksen vakavuusasteesta, tulee seurojen ja liiton tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä vastaavan kaltaisen toiminnan jatkumisen estämiseksi, Savolainen linjaa.

Lisäys artikkeliin 15.12.2021: Savolainen kertoi Yle Urheilulle 9.12., että liitto on palkannut juristin selvittämään häirintätapausta.

” Tämä ei ole minkään tietyn lajin ongelma, vaan varmasti koskee laajasti urheilukenttää. Siksi nyt olisi korkea aika putsata pöytä kunnolla.

– Kun tämä asia tuotiin nyt syksyn tietoomme (Urheilulehden selvitystyön käynnistymisen aikoihin), käynnistimme välittömästi oman tutkintamme. Olemme kuulleet useita eri ihmisiä tähän liittyen, mutta kaikkia emme ole vielä tavoittaneet. Asian vakavuus huomioon ottaen tahdomme kuulla kaikkia tiedossamme olevia tahoja, jotta kokonaiskuva tilanteesta on mahdollisimman selkeä ja totuudenmukainen. Teemme kaikkemme, että tutkinta saadaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi.

Pesäpalloliitto siis tutkii parhaillaan omalta osaltaan tapausta, mutta edelleen tämä kysymys on vaille vastausta: miksei se tehnyt niin jo 2014, jos se kerta nyt koettiin tarpeelliseksi?

– Olemme tosiaan tällä hetkellä siinä ymmärryksessä, ettei asiaa ikinä tuotu liittojohtokunnalle tiedoksi millään tavalla. Tämä asia on totta kai osa selvitystyötämme. Koska asiasta on kulunut seitsemän vuotta, on selvitystyö ollut kovin työlästä ja hidasta, Savolainen perustelee.

Puheenjohtaja kannustaa seuroja olemaan yhteydessä liittoon aina, jos tämänkaltaisia epäilyksiä ilmaantuu.

– Pesäpalloliitto on sitoutunut toimimaan kaikin mahdollisin keinoin kaikenlaista häirintää vastaan. Viestimme on, että tällaiset tapaukset kannattaa heti tuoda seurajohdon tietouteen. Uhrin ei ikinä kannata jäädä asian kanssa yksin.

Tuula on itkuinen muistellessaan kulissien takaisia vääntöjä. Samaan hengenvetoon hän vahvistaa sopineensa asiat asianosaisten kanssa taannoin.

– En halua kenellekään mitään pahaa, en minua häirinneelle valmentajallekaan. Haluan nyt tuoda kokemukseni anonyymisti esiin, koska toivon omalta osaltani vaikuttavan siihen, ettei ainakaan kukaan muu pelaaja joutuisi enää kokemaan vastaavaa. Tällaista on tuskin tapahtunut vain pesäpallossa.

Tuula haluaa rohkaista kaikkia väärinkäytösten uhriksi joutuneita astumaan esiin. Hän uskoo valmentajien sortuvan valta-aseman väärinkäyttöön ja eriasteiseen häirintään selvästi luultua enemmän.

– Tämä ei ole minkään tietyn lajin ongelma, vaan varmasti koskee laajasti urheilukenttää. Siksi nyt olisi korkea aika putsata pöytä kunnolla, Tuula ruotii.

– Kenenkään uhrin ei tarvitse vaieta. Eikä yhdenkään uhrin tarvitse tuntea syyllisyyttä siitä, että on joutunut ahdistelun kohteeksi. Kukaan ei saa traumatisoitua tällaisen takia.

Valmentaja: Syyllistyin seksuaaliseen häirintään

Epäasiallisuuksista epäilty pitkän linjan valmentaja-pelinjohtaja ei kiistä itseään lähes 30 vuotta nuoremman Tuulan väitteitä.

– Toimin silloin väärin, kokenut valmentaja-pelinjohtaja sanoo nyt.

– Syyllistyin epäasialliseen käytökseen, ja varmasti myös seksuaaliseen häirintään siltä osin, kun puhutaan tekstiviestien lähettämisestä ja niiden sisällöstä. Mitään fyysistä häirintää tai ahdistelua ei tapahtunut, mutta niitä intiimeiksi tulkittuja viestejä oli ja siis aivan liikaa. Sen johdosta tulin aiheuttaneeksi pelaajalle pahaa oloa.

Sittemmin lupaavan uransa jo päättänyt Tuula uskoo valmentajan ihastuneen häneen. Tuula näkee valmentajan tulkinneen hänen lähettämänsä vastausviestit ”täysin väärin” ja alkaneen kuvitella, että vetovoima olisi molemminpuolista.

– No, ehkä siinä saattoi käydä niinkin. Olin pelaajan kanssa (joukkueeseen liittymättömissä asioissa) enemmän tekemisissä kuin kuului olla, valmentaja vastaa.

Hän haluaa korostaa katuvansa käyttäytymistään.

– Tein virheitä, jotka ovat ilman muuta harmittaneet myös itseäni. Kovasti olen näistä asioista ottanut oppia ja pitänyt huolen siitä, etteivät samat virheet toistu enää koskaan, valmentaja-pelinjohtaja vakuuttaa.

– Työsuhteeni katkaistiin silloin ansaitusti. Siitä olen huojentunut, että saimme sovittua asiat asianosaisten kanssa.

Hänen epäilyttävän läheiset suhteensa etenkin nuorimpien naispelaajien kanssa ovat puhuttaneet lajipiireissä vuosien ajan.

– Olen näistä juoruista tietoinen, ja niitä ihmettelen, valmentaja näkee.

Viime kesänä valmentajan on väitetty käyneen ”kentän ulkopuolella” kahvilla alaikäisen tyttöpelaajan kanssa. Tämä on herättänyt lajipiireissä epäilyksiä siitä, että valmentajan kyseenalainen toiminta olisi jatkanut uudestaan.

– Oli sitten kyse pelinjohtajasta, valmentajasta tai seurapomosta, niin on aivan normaalia, että seuran päällystöön kuuluva henkilö keskustelee välillä pelaajien kanssa myös kentän ulkopuolella – milloin pelaajasopimuksista, milloin peleissä tapahtuneista asioista. Jos tällainen toiminta on tuomittavaa, siinä tapauksessa koko valmentamista ei voi tehdä kuin pelkästään joukkuelähtöisesti, valmentaja aloittaa.

– Olen sitten keskustellut pukukopissa, lounaalla tai kahvilla kenen tahansa pelaajan kanssa, niin kyse on ollut vain ja ainoastaan joukkueeseen tavalla tai toisella liittyvistä asioista. Epäasiallisuuksiin en ole enää syyllistynyt.

– Kaikenlaiset uudet epäilykset epäasiallisuuksista ovat perättömiä. En missään nimessä ole niin tyhmä, että uusisin virheeni. Haluan edelleen tehdä töitä tämän hienon lajin parissa – ja mahdollisimman pitkään. Ymmärtäisin epäilykset, jos olisin istunut kahvilla kylki jonkun pelaajan kyljessä kiinni.

Valmentaja-pelinjohtaja ei osaa sanoa, miksi hänestä edelleen liikkuu epäilyttäviä juttuja.

– Ehkä taustalla on jonkin verran kateutta tai ehkä persoonani herättää joissakin ristiriitaisia tunteita, valmentaja uumoilee.

– Saatuani potkut edellisestä seurasta muutin tietoisesti käyttäytymistäni. Lopetin esimerkiksi alkoholin käytön kokonaan. Alkoholi ei ollut minulle pakkomielle, mutta se muutti aiemmin monesti käyttäytymistäni.

Lisäys artikkeliin 14.12.2021: Jyväskylän Kirittäret julkaisi tiistaina 14. joulukuuta 2021 tiedotteen, jonka mukaan Urheilulehden artikkelissa esiintyvä valmentaja oli Kirittärien Petri Kaijansinkko.

Seuran puheenjohtaja, europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok) sanoi tiedotteessa, ettei Kaijansinkon toiminnassa ole Kirittärissä ilmennyt mitään selviteltävää.

– Päinvastoin, valmentajasta on tullut hyvää palautetta. Hän on tehnyt Kirittärissä hyvää työtä ja hänellä on edelleen seuran tuki ja luottamus, puheenjohtaja sanoo.