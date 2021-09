”Koplan” pelastava enkeli on palomies niin kentällä kuin siviilissä – kertoo, kuinka muutti taktiikkaa kolmanteen finaaliin

KPL:n konkari Juho Hacklin on joutunut tuuraamaan loppuotteluissa loukkaantuneita pelikavereitaan jo useammalla pelipaikalla. Palomiehelle pelastavan enkelin rooli kuitenkin sopii. Sekä naisten että miesten Superpesiksen neljäs finaali lauantaina kello 14.

Kouvolan Pallonlyöjien Juho Hacklin vastaa toimittajan soittoon hammashoitolan odotushuoneesta. Tutkimusten alla ei ole tällä kertaa kuitenkaan leveästä hymystään tunnetun Hacklinin oma purukalusto.

– Jälkikasvun asialla tässä ollaan, Hacklin naurahtaa.

Alkuviikko olikin Superpesiksen finaaleja pelaaville oivaa aikaa elää hetki normaalia arkea. Tämän syksyn finaalisarja jatkuu vajaan viikon tauon jälkeen lauantaina Kouvolassa.

36-vuotiaan Hacklinin mukaan tauko tuli myös tarpeeseen. Välipäivinä on aikaa antaa lepoa niin kilometrejä nähneelle kropalle kuin kovassa paineessa olleelle päänupillekin.

– Maanantai meni kyllä pitkälti sohvalla lepäillessä. Pelasimme keskiviikosta sunnuntaihin kolme loppuottelua, jotka kyllä verottivat niin henkistä kuin fyysistä energiaa. Olo oli niiden jälkeen melko voimaton.

Sunnuntaina finaalivoitot Mansea vastaan lukemiksi 1-2 kaventanut KPL joutui ottamaan iskuja vastaan kovan pelitahdin tiimellyksessä myös yksilötasolla.

Joukkueen sisäpelin primus motor, kärkietenijä Tommi Mäentausta loukkasi kylkeään ja joutui jättämään leikin kesken.

"Koplan” näkökulmasta hätä ei ollut kuitenkaan suuri, sillä jokeripaidassa pelin aloittanut Hacklin tempaisi räpylän käteen, iski hihaansa numeron yksi ja hyppäsi vanhalle tutulle paikalleen koppariksi.

Eikä tuttu hymy hyytynyt tälläkään kertaa.

Pelastavan enkelin rooli on tullut syksyn aikana tutuksi siviilissä palomiehenä työskentelevälle konkaripelaajalle.

Ensimmäisessä loppuottelussa mies hyppäsi reitensä loukanneen Matti Saukon tilalle.

– On ollut enemmän sääntö kuin poikkeus, että miehiämme on tippunut sairastuvalle. Minun hommani on ollut mennä tuuraamaan kavereita ja auttaa joukkuetta myös sitä kautta. Niinhän se on palomiehenäkin, meitä tarvitaan siellä missä palaa, Hacklin sanoo.

Tuurauskeikkojen lisäksi Hacklinille on varattu myös iso rooli KPL:n sisäpeliorkesterissa. Taitavana vaihtolyöjänä tunnettu Jokioisten Koetuksen kasvatti soimaa kuitenkin rankalla kädellä omia esityksiään varsinkin kahdessa ensimmäisessä finaalissa.

– Hakkasin turhaan päätä seinään ja yritin lyödä liikaa pomppuja, vaikka kentät olivat aika pehmeitä. Muutin kolmanteen otteluun taktiikkaa ja tulos oli heti parempi, hän summaa.

Hacklin on ammatiltaan palomies, josta on tullut ”palomies” myös pesäpallo-otteluissa.

KPL oli sunnuntaina jo selkä seinää vasten -tilanteessa, jossa tappio olisi tiennyt hopeamitalien pujottamista kaulaan. Joukkue nappasi kuitenkin pakkovoiton varsin rennolta näyttäneen esityksen saattelemana.

Pitkällä urallaan neljä SM-hopeaa voittanut Hacklin kertoo, että tämän kauden KPL ei turhia jännittele.

– Olo joukkueessa on ollut koko kesän ajan melko rauhallinen. Tiesimme, että tällä kaudella sisäpelimme ei tule olemaan sellaista tykitystä kuin aiemmin, joten panostimme paljon ulkopeliin. Se on myös toiminut, joten ehkä sitä kautta pelimme näyttää myös rennon rauhalliselta.

Rennon letkeästä mielestä huolimatta Hacklin kertoo nauttineensa loppuottelutunnelmasta täysin siemauksin. Kokenut pelimies tietää, että käsillä ovat otteluista parhaimmat, eikä niitä voi pitää selviönä.

– Finaaleissa kaikki on aina vähän suurempaa. Yleisön meteli, pelin vaatimustaso, pelaajien tunnetila. Sytyn näihin kyllä aivan täysillä. Ja tunnistan myös tilanteen. Koskaan ei tiedä, pääseekö näitä otteluita pelaamaan enää ikinä.

KPL lähtee lauantain neljänteen otteluun edelleen altavastaajana ja tutusta tilanteesta. Vain voitto pitää toivoa yllä ja vie keltamustat sunnuntain viidenteen kohtaamiseen.

Hacklinin mukaan pelilliset erot finaaleissa ovat olleet minimaaliset, joten Kymenlaaksossa riittää uskoa sarjan kääntymiseen.

– Manse on tehnyt vähän paremmin tilannetta, mutta olemme saaneet puolustettua kohtuullisen hyvin heidän kotiuttamistaan. Tuntuu, että pystymme hallitsemaan näitä matseja ilman, että meidän pitäisi vetää mitään kaneja hatusta. Enkä epäile, että asia muuttuu. Meillä on raju usko siihen, että vielä sunnuntaina lähdetään Tampereelle.

