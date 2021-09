Kommentti: ”Kopla” pilasi tylysti tamperelaisten sunnuntaijuhlat

KPL:n kokenut ryhmä on parhaimmillaan juuri silloin, kun sitä ei enää odoteta, kirjoittaa Timo Kankaanpää.

Miesten Superpesiksen finaalisarja näytti ratkeavan jo lauantaina Kouvolassa, kun Manse PP haki sarjan toisen otteluvoiton väkevällä esityksellä.

Vielä mitä, tuumivat keltamustat ja pilasivat tamperelaisten sunnuntaijuhlat.

KPL on osoittanut tällä kaudella jo usean otteeseen, että kokenut ryhmä on parhaimmillaan juuri silloin, kun sitä ei enää odoteta. Se on venynyt ja noussut kanveesista runkosarjassa, välierissä ja sunnuntaina kullantuoksua täynnä olleella Kaupin kentällä.

Sarjan tämän kauden paras pelinjohtaja Iiro Haimi esikuntineen on todistanut pystyvänsä virittämään ahdinkoon syöstyn ryhmänsä optimaaliseen vireeseen niin henkisesti kuin pelillisesti. Tästä erinomaisena esimerkkinä nostettakoon esiin sunnuntain ottelu, jossa hopeinen veitsi kurkulla pelanneen ”Koplan” kehonkieli sekä raikas tilannekovuus olivat ratkaisevasti Mansea edellä.

Mansen osalta tilanne ei ole kuitenkaan ratkaisevasti muuttunut. Tamperelaisjoukkue pystyy edelleen luottamaan siihen, että perussuorituksellakin se on joka kerta lähellä voittoa ja ottelupalloja on takataskussa vielä kaksi. Kolmas ottelu lipesi tähtisikermän käsistä ennen kaikkea nuhaisen kotiuttamisen takia, sillä tilanteita manselaiset tekevät pelistä toiseen säädyllisen määrän.

Pelinjohtaja Matti Iivarinen joutuu kuitenkin pohtimaan, mistä löytyvät ne aukot, jolla KPL:n taktinen takatilannepuolustus murretaan.

Kuten niin usein syksyllä, myös loukkaantumiset ovat astuneet kuvaan mukaan finaalisarjan edetessä. Vammat ovat koetelleet etenkin Kouvolaa, joka on menettänyt vuorotellen riveistään tulosyksikkönsä syömähampaat Tommi Mäentaustan ja Matti Saukon.

Joku voisi harmitella huonoa tuuria, mutta konkareiden loukkaantumiset ilmentävät myös joukkueen ukkoutunutta ikärakennetta.

Pimeyden uhka estää finaalisarjan pelaamisen syyskuun lopussa arki-iltoina, joten sarja jatkuu vasta ensi lauantaina Kouvolassa. Pitkä tauko sataa molempien joukkueiden siiloon. Mansella on riittävästi aikaa ratkaista kotiuttamisongelmansa ja KPL ehtii puolestaan etsiä Kymenlaakson taitavimmat urheilulääkärit ja lihasmanipuloijat, jotta Mäentausta saadaan parsittua pelikuntoon.

Ilman mitat täyttävää kärkimiestä venymisen mestareillekin on vain hopeaa jaossa.