Veitsi kurkulla pelannut Kouvola venyi voittoon Tampereella – Superpesiksen finaalisarja jatkuu vielä

Kouvolan Pallonlyöjät löi Manse PP:n Superpesiksen kolmannessa loppuottelussa. Manse johtaa finaalisarjaa nyt 2–1.

Kouvolan Pallonlyöjät selvitti tiukan paikan Tampereella sunnuntaina.

KPL löi Mansen jaksoin 1–0 (3–0, 1–1) ja venytti finaalisarjan vielä ensi viikonloppuun.

Manse oli voittanut kaksi ensimmäistä loppuottelua ja yritti katkaista sarjaa täpötäyden kotikatsomon edessä.

Se ei kuitenkaan onnistunut ja seuraavan kerran mestaruus on tamperelaisille katkolla lauantaina 25. syyskuuta Kouvolassa. Mahdollinen viides finaaliottelu pelataan sunnuntaina 26. syyskuuta Tampereella.

”Koplan” Iiro Nokkala sanoi Ruudun haastattelussa, että sunnuntain ottelu oli ”nihkeä ja tiukka”, kuten kaikki muutkin finaaliottelut tähän asti. Nokkalan mielestä ottelu ratkesi siihen, että Kouvola sai nyt karsittua turhat virheet pois pelistään.

Nokkalalta kysyttiin, mistä usko kolmannen ottelun voittamiseen kaivettiin kahden tappion jälkeen.

– Ehkä se kaivettiin siitä, että koko ajan on ollut tosi rauhallinen fiilis kaikilla. Ne [aiemmat finaalit] ovat olleet sellaisia yhden juoksun pelejä sinne tai tänne. Ihan hirveästi ei tarvitse parantaa, jos jättää yhden esimerkiksi räpylävirheen tekemättä, niin se voitto olisikin ollut meillä. Sillä me lähdettiin. Koko ajan on rauhallinen hyvä fiilis ja hyviä suorituksia. Mukava näitä on pelata, Nokkala vastasi.