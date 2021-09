Porilainen Pesäkarhut on liki Suomen mestaruutta

Naisten Superpesis on huipentumassa.

Porin Pesäkarhut on ollut vuosikaudet yksi naisten Superpesiksen parhaista joukkueista. Suomen mestaruus on kuitenkin kiertänyt seuraa uskomattomalla tavalla. Edellisen kerran Porissa on juhlittu mestaruutta vuonna 2002, vaikka joukkue on ollut lähes vakionimi välierissä melkein 20 vuoden ajan.

Nyt Pesäkarhujen kauan kaivattu mestaruus on enää yhden voiton päässä, kun joukkue kaatoi lauantaina viime kauden mestarin Jyväskylän Kirittäret kotikentällään 1–0 (1–1, 1–0). Pesäkarhut johtaa sarjaa 2–0 ja mestaruus on sille katkolla sunnuntaina Jyväskylässä.

Yleisöä Porissa oli 1 405. Pesäkarhut tuuletti pelin jälkeen rajusti voittoaan.

– Ihan sairaan siistiä. Yleisö oli meidän puolella käsittämättömän hyvin, joten pakko heitä oli kiittää. On tämä uskomattoman hienoa, sanoi Pesäkarhujen lukkari Minttu Vettenranta.

Ottelu oli alusta loppuun erittäin tasainen, ja molemmat ryhmät pelasivat erinomaista ulkopeliä. Pesäkarhujen ratkaisevan juoksun toisen jakson viimeisellä lyöntivuorolla kiskaisi Susanna Puisto. Kirittärien lukkari Mari Mantsinen on ollut hyvä, mutta Vettenranta vielä vähän parempi.

– Pystymme tällä hetkellä luottamaan ulkopeliimme niin paljon, että se helpottaa toimintaamme. Minä sysään kokonaisuutta alkuun, mutta koko paketti toimii. Erityisesti etukenttämme (Kaisa-Maija Rosvall ja Emilia Itävalo) pelaa jäätävän hyvin, Vettenranta mietti.

Kirittärien sisäpelikaari osaa hommansa, mutta se ei ole Vettenrantaa haitannut. Virheitä hänelle ei tule oikeastaan lainkaan.

– Kyllä siinä saa tarkkana olla koko ajan, kun he huutavat vääriä todella hyvin. Olen onneksi pystynyt sekoittamaan muutaman kerran heidän pelaamistaan. Oma itseluottamus on hyvä.

Vaikka Pesäkarhut on mestaruudesta enää voiton päässä, tittelille ei saa antaa ajatuksissa liikaa tilaa.

– Yhtään ei saa antaa ajatuksen karata epäolennaiseen. Nämä ovat niin tasaisia pelejä, joissa yksi virhe voi merkitä valtavan paljon. Yksi tilanne ja pallo kerrallaan on mentävä eteenpäin, Vettenranta painottaa.