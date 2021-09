Severi, 21, nousi täydestä tuntemattomuudesta tähtiryhmän sankariksi: ”Elämä on joskus ihmeellistä”

Kumpi voittaa?

Superpesiksen finaalit alkavat keskiviikkona Tampereella, jossa Manse PP ja Kouvolan Pallonlyöjät kohtaavat. Mestaruus irtoaa kolmella voitolla.

Manse voittaa, koska…

Kotiedusta ja Kaupin stadionin hurmoksesta nauttiva tamperelaisjoukkue on erittäin tulivoimainen ja jaloistaan nopea tähtisikermä. Mansen kruununjalokivinä tuikkivat Juha Puhtimäki ja Tuomas Jussila ovat näyttäneet viime vuosien finaalisarjoissa, että kun pelit kovenevat, tuttu kaksikko nousee ratkaisijaksi. Kouvolan ulkopeli ei sittenkään riitä pysäyttämään Mansen sisäpelivyörytystä, ja Tampereella nähdään seurahistorian ensimmäiset miesten kultajuhlat.

KPL voittaa, koska…

Kouvola on pelinjohtajansa Iiro Haimin johdolla sarjan taktisesti paras joukkue. Hyvin valmisteltu pelisuunnitelma näkyy etenkin joukkueen ulkopelissä, joka on rakennettu betonintiiviiksi. Kouvolan runkomiehiltä puuttuu vielä himoittu mestaruus, joten voittamisen vimma on joukkueella vielä suurempi kuin Mansella. Ja kukapa ei haluaisi nähdä hymyilevää Juho Hacklinia ”poika” sylissään korkeimmalla korokkeella?