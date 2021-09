Manse PP iski kriitikoille jauhot suuhuun – eteni tyrmäävällä tavalla Superpesiksen finaaliin

Ostojoukkueeksi haukuttu Manse iski epäilijöille jauhot suuhun ja eteni vakuuttavasti pesäpallofinaaleihin.

Juha Niemi iski pallon läpi Sotkamon Jymyn polttolinjan ja samalla Kaupin pesäpallostadion räjähti valtaisaan huutomyrskyyn. Järkälemäisen lyöjäjokerin lyönti varmisti Manse PP:n seurahistorian ensimmäisen miesten Superpesiksen finaalipaikan ja SM-mitalin.

Ja millä tavalla.

Ostojoukkueeksi, miljoona-Manseksi ja markkinahäiriköksi liikanimitetty kauden kohujoukkue näytti, että sitä eivät puheet hetkauttaneet.

Tamperelaisjoukkue sysäsi lajin väkevimmän dynastian, Sotkamon Jymyn pronssiotteluihin puhtaasti voitoin 3–0 esityksillä, jotka eivät jättäneet arvailuja paremmasta joukkueesta.

Vaikka Manse klaarasi hurjassa tahdissa pelatun välieräsarjan neljän vuorokauden rypistyksellä, ei joukkueen tie finaaliin ollut pelkkää rallattelua. Kun tähtisikermä juhli pelin päätyttyä tuoretta saavutustaan loppuunmyydyn katsomon edessä, muisti enää harva viime viikon tapahtumia. Ja joukkue tuskin halusikaan muistella, sillä katastrofitippuminen jo puolivälierävaiheessa Imatraa vastaan oli ollut hiuskarvan varassa.

– Sen Imatra-sarjan voitto vapautti joukkueessa varmasti jonkinlaista henkistä painetta. Tässä sarjassa esiintyi kaikin tavoin vapautuneempi Manse PP, joukkueen konkaripelaaja Henri Puputti mietti finaalipaikan ratkettua.

Henri Puputti lyöntivuorossa ratkaisevassa välieräottelussa.

Kaksinkertainen vuoden pesäpalloilija ja kolminkertainen Suomen mestari ei yrittänyt peittää tyytyväisyyttään pohtiessaan välieräsarjan tapahtumia.

– Olimme mielestäni jokaisella osa-alueella edellä, etenkin pelin kriittisillä hetkillä. Ja olimme ennen kaikkea joukkue, näytimme että epäilyt yhtenäisyydestämme ovat olleet ihan höpö höpö -puheita. Meille on muutenkin ollut selvää palaverista numero yksi, että sen suhteen ei tule ongelmia.

Välieräsarjan ratkaisevassa ottelussa unelma-alun saanut tamperelaisjoukkue oli niskan päällä pitkin ottelua, vaikka Jymy pääsikin karkaamaan johtoon toisen jakson alussa. Näytti kuitenkin siltä, että viime kauden mestarin paukut olivat jääneet raastavaan viiden pelin puolivälieräsarjaan Joensuuta vastaan.

– En ole varmasti vuosikymmeniin nähnyt henkisesti noin alistuneen oloista Sotkamoa. Tämä pelitahti on koetellut varmasti jokaista joukkuetta, Puputti pohti.

Vuoden pesäpalloilijoista, Itä–Länsi-pelaajista ja muista lajin suurista nimistä kasattu manselaisryhmä on viimeistään pudotuspeleissä leimauttanut liekkeihin hämäläisen pesäpallohuuman. Rajoitusten takia 1 700 katsojaan rajattu Kauppi on ollut useamman pelin ajan loppuunmyyty.

– Mikäs näissä karnevaaleissa on lyödä palloa. Tunnelma on aivan huikea ja porukka on upeasti mukana. Todella moni ihminen on tullut sanomaan minulle, että on käynyt tällä kaudella elämänsä ensimmäistä kertaa pesisottelussa. Se on aina merkki siitä, että olemme saaneet pikkuhiljaa jalkautettua asiaa tänne laajemminkin.

Ensi viikon keskiviikkona alkavia finaaleja, pitkän uransa kymmenensiä, 38-vuotias Puputti ei halunnut vielä miettiä.

– Ei loppuotteluissakaan mitään hokkus pokkus -temppuja tarvitse tehdä. Niissäkin peleissä pärjää, kun suorittaa tilanteen kerrallaan ja pitää päänsä kylmänä. Mutta odotellaan nyt rauhassa, mikä joukkue sieltä tulee vastaan.

Toisessa välieräparissa Vimpelin ja Kouvolan välillä voitot ovat 1–1.