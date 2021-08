Kauden kuumin pesispeli tiistaina suorana ISTV:ssä – putoaako miljoona-Manse piskuiselle IPV:lle?

Miesten Superpesiksen jännityskamppailu Manse PP–IPV tiistaina vapaasti katsottavissa ISTV:ssä ja Ruudussa.

Runkosarjan voittanut tamperelainen Manse PP on ajautunut miesten Superpesiksen puolivälieräsarjassa Imatran Pallo-Veikkoja vastaan hämmästyttävästi kuilun partaalle. Otteluvoitot ovat Imatralle ennen tiistain kolmatta kohtaamista 2–0, joten suurella kohulla koottu Mansen isopalkkainen tähtisikermä on yhden tappion päässä kesälomasta.

ISTV ja Ruutu näyttää tiistaina klo 17.00 alkavan jännitysnäytelmän suorana ja vapaasti näkyvänä.

Löydät ottelulähetyksen tästä artikkelista ja Ruudusta täältä.

Ensimmäisessä katkaisuottelussa kannattaa seurata erityisesti näitä asioita:

Kestääkö Mansen päänuppi?

Ottelusarjan molemmat pelit ovat ratkenneet supervuorossa IPV:n eduksi, vaikka pelillisesti Manse on ollut parempi. Nuori ja ennakkoluuloton IPV on pystynyt kuitenkin horjuttamaan tamperelaisia juuri oikeilla hetkillä – silloin kun peliä on ratkottu. Osaako kokenut Manse käsitellä kaksi katkerasti hyppysistä livahtanutta peliä vai alkavatko infernaaliset paineet näkyä suorittamisessa? Viitteitä painekattilan poksahtamisesta nähtiin jo sunnuntaina Imatralla.

Juha Puhtimäki

Huikean runkosarjan pelannut Mansen nimimies ei taatusti ole tyytyväinen suorituksiinsa sarjan kahdessa ensimmäisessä ottelussa. Vastustajan nuori kollega Rasmus Surakka on päässyt yllättävän lähelle Puhtimäen tasoa, eikä tämä tyydytä lajin tämän hetken suurinta tähteä. Erikoisesti sisäpelissä vasta numerolla viisi pelaava Puhtimäki on viime vuosina osoittanut olevansa tiukkojen paikkojen pelimies, joten ei olisi yllätys, jos tiistaina pelin sankarina nähtäisiin tuttu hahmo.

IPV:n pöljä päivä

Vaikka Manse on vienyt sarjaa pelillisesti suurimman osan vuoropareista, Imatraa täytyy kehua. Jukka Mäkisen joukot ovat pelanneet ajoittain upeaa peliä, josta ei ole puuttunut rohkeutta eikä ratkaisuvoimaa. Kaksi hurmosvoittoa ovat nostaneet joukkueen itseluottamusta, mutta matka välieriin on yhä pitkä. IPV tiedostaa, että sen on pelattava ottelusarjan paras peli, mikäli se haluaa pistää homman pakettiin. Karkaavatko komeettajoukkueen ajatukset liian kauaksi?

Historiallinen tilanne

Pesäpallohistoriassa miesten runkosarjan voittaja on tippunut kolmesti puolivälierissä: Vaasan Maila 1988 Kiteelle, Alajärven Ankkurit 1990 Hyvinkään Tahkolle ja Sotkamon Jymy 1999 Pattijoelle. Knoppitietona mainittakoon, että Ankkureiden ja Jymyn lukkarina hääri noina vuosina Mansen nykyinen pelinjohtaja Matti Iivarinen. Vaikka IPV on vielä voiton päässä huikeasta pesispommista, on se jo voittaja omalta osaltaan. Mikäli ottelusarja siirtyy vielä Imatralle torstaiksi, on varmaa, että Ukonniemen katsomot pullistelevat. Ja lopputuloksesta riippumatta jossain stadionin uumenissa välkkyy seurajohtaja Jani Valkeapään leveä hymy.

Mitä jos…?

Asetelmasta huolimatta Manse on edelleen suosikki kääntämään sarjan. Pesäpalloväki kuitenkin leikittelee ajatuksella, mitä tapahtuu, jos suurten siirtojen ja megatähtien projekti karahtaisi kiville heti ensimmäisellä kaudellaan? Tappio ei olisi tamperelaisseuran tarun loppu, sillä edessä siintävät jo ensi kesän Itä–Länsi-ottelu ja uusi stadion, mutta vakavan pohdinnan paikka se olisi niin urheilupuolella kuin seuran johdossakin, sillä tähän kukaan ei osannut varautua.

Mutta sellaista urheilu on.