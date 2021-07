ISTV:n kuukauden pelit jatkuvat perjantaina miesten Superpesiksen huippukamppailulla.

Kerran kuukaudessa vapaasti ISTV:llä näkyvät suorat ottelulähetykset kotimaisesta palloilusta jatkuvat Manse PP:n ja Sotkamon Jymyn kohtaamisella miesten Superpesiksessä.

Peli Kaupin stadionilla alkaa perjantaina klo 18.00 ja löydät ottelulähetyksen tästä artikkelista.

Sarjan suuriin lukeutuvien joukkueiden kohtaamisessa kannattaa seurata erityisesti näitä asioita.

Jatkuuko tamperelaisten lento?

Manse on esiintynyt juhannuksen jälkeen erittäin vakuuttavasti ja sillä on taskussaan jo maukas voitto kärkiottelusta Vimpelistä. Nyt vastustaja on vähintään samaa luokkaa, mutta tarjolla on myös kotietua. Voitto Jymystä olisi Manselle syksyn pudotuspelien näkökulmasta merkittävä, sillä on todennäköistä, että joukkueiden tiet vielä kohtaavat.

Mestari vastaan kisälli

Pelin mielenkiintoisin taistelupari löytyy kotipesästä. Mansen lukkari Juha Puhtimäki on sarjan valovoimaisin tähti, mutta Jymyn kollega Aapo Komulainen osoitti viime syksynä, että nuoren miehen päätä ei huimaa kovissakaan paikoissa. Puhtimäki syttyy taatusti suuren huomioon saavaan huippuotteluun, joten vielä hiukan otteissaan ailahtelevan Komulaisen on lyötävä parasta pöytään. Jos ottelun lukkaripelissä on suuria eroja, paremman syöttelijän joukkue korjaa koko potin.

Mörssärit esiin!

Ottelun ratkaisu käydään vahvasti kotiutuslyömisessä. Jymyllä on heittää tähän taisteluun huippuvireinen Roope Korhonen, mutta myös Mansen tykit Juha Niemen johdolla ovat heräilemässä. Peli on kahden hyvän ulkopelijoukkueen otatus, joten oletettavaa on, ettei ilmaisia juoksuja ole luvassa. Katsojien kannattaa seurata myös Mansen kohuhankinnan Henri Puputin otteita mailanvarressa, sillä hän on löytänyt Hämeessä uuden kevään.

Kalisevat sapelit

Kamppailu on jo eräänlainen esiottelu koskien syksyn pudotuspelejä. Joukkueet eivät paljasta vielä kaikkia taktisia nyanssejaan, mutta henkisellä puolella ei säästellä. Jymy osaa perinteisesti psyykkauspelin, eikä tamperelaisjoukkueesta ole vaikea löytää tanssikaveria. Mansen kuumahermoinen Juuso Myllyniemi on keskittynyt alkukauden pelisuorituksiinsa, mutta Jymy osaa varmasti ärsyttää värikästä vaihtolyöjää.

Täyttyykö tupa?

Jo ennen kauden alkua kohujoukkueeksi ristitty Manse on vastannut huutoon kentällä ja pelannut erinomaisen alkukesän. Yleisö ei ole kuitenkaan hyvistä säistä ja joukkueen menestyksestä huolimatta löytänyt Kaupin katsomoon odotetulla tavalla. Perjantain ottelusta ei puutu panosta eikä ennakkolatausta, joten nyt katsomoiden luulisi täyttyvän. Muuten puheita pesisbuumista tulisi hetkeksi hillitä.