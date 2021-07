Imatran Pallo-Veikoilta siirtyy tai peruuntuu kaikkiaan viisi ottelua.

Imatran Pallo-Veikkojen miesten Superpesiksen joukkueessa on todettu koronatartunta, kertoo Pesäpalloliitto. Suurin osa IPV:n joukkueesta on asetettu terveysviranomaisten määräyksellä karanteeniin. Karanteeni on alkanut tänään, lauantaina, ja jatkuu 15. heinäkuuta asti.

– Terveysviranomaisten ohjeiden mukaan nyt mennään. Koko ryhmä menee testeihin, kommentoi IPV:n urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää STT:lle.

Imatralaisjoukkueelle tartunnan jatkovaikutukset ovat kova isku, sillä joukkueelta siirtyy tai mahdollisesti peruuntuu kaikkiaan viisi ottelua. Niistä kolme on kotiotteluja, joiden yleisötulot seura saattaa menettää. Kaikkia otteluja ei välttämättä saada enää mahdutettua Superpesiksen runkosarjan kalenteriin.

– Otteluohjelma on jo ennestään tiivis, joten viiden ottelun saaminen siihen raamiin ei ole realistista, arvioi Pesäpalloliiton kilpailupäällikkö Timo Lamminen STT:lle.

Pesäpalloliiton kilpailutoiminnan ohjausryhmä käsittelee otteluohjelmaan tulevia muutoksia maanantaina.

Tämän viikonlopun osalta peruuntuvat IPV:n sunnuntainen vierasottelu Hyvinkään Tahkoa vastaan. Lisäksi Pesäpalloliitto perui lauantaina pelattavaksi aiotun ottelun Pattijoen Urheilijat–Kouvolan Pallonlyöjät varotoimenpiteenä.

– IPV pelasi tiistaina Kouvolaa vastaan, Lamminen perusteli.

IPV:ltä peruuntuvat myös kotiottelut Siilinjärven Pesistä (pelipäivä 7. heinäkuuta), Koskenkorvan Urheilijoita (11. heinäkuuta) ja Kankaanpään Mailaa (13. heinäkuuta) vastaan sekä vierasottelu Tampereella Manse PP:tä vastaan (9. heinäkuuta). Joukkueen oli määrä osallistua Imatralla keskiviikkona myös Lunta tupaan -tapahtumaan, mutta joukkue vetäytyy siitä.