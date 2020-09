Kommentti: Pesäpallolegendan tilastot vetävät hiljaiseksi – Tämä asia on Roope Korhosen huikean uran kuuma ydin

Sotkamon Jymy rakentaa nuorisotähdistään jo modernin ajan viidettä dynastiaansa. Yksi mies roikkuu mukana niin kauan kuin on punttisalilla joukkueen vahvin, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Sotkamon Jymyn mestaruusrutiineihin – ja rutiineista voitaneen todella puhua, kun seura on 1990–2020 voittanut 18 kertaa Suomen mestaruuden – kuuluu ensimmäisen SM-kultansa voittaneiden pelaajien parturointi kaljuksi.

Tällä kertaa legendaarisen, 39-vuotiaan Roope Korhosen parturoitaviksi tuli peräti 10 pelaajaa, mikä on Jymylle loistava uutinen. Maailman kaikkien aikojen parhaan pesäpalloseuran ensimmäistä dynastiaa runsas 30 vuotta sitten pelinjohtajana rakentanut puheenjohtaja Juha Tanskanen laskeskeli sunnuntaina, että näistä debytanteista Jymy alkaa rakentaa jo viidettä dynastiaansa 30 vuoden aikana.

Vaikka pesäpallon kaltaisen kansallispelin itseisarvoinen merkitys suomalaiselle urheilukulttuurille urheilunkin vaikeana vuonna suorastaan korostui, sotkamolaisillekin erikoisessa paras kolmesta -finaalisarjassa ratkennut ykköspalkinto maistui harvinaisen hyvältä. Nyt kentälle oli kerrankin heittää Jymy-versio, jota ei mestaruusähkyn kaltainen vaarallinen sairaus vaivannut. Faneistakin odotus oli kerrankin tuntunut pitkältä.

Jymyn 1990- ja 2000-luvun ylivoimaisten kokoonpanojen runkopelaajat muistavat hyvin, miten vastenmielisen paineistavaa oli pelata ratkaisuotteluita kuin velvollisuudentunnosta, pieni pelko shokkitappiosta puseron alla. Finaalisarjan päätyttyä päällimmäiseksi tunteeksi vyöryi helpotus, ei riemu.

Tällaisesta tilasta jokainen kestomenestysorganisaatio joutuu joskus hankkiutumaan eroon. Paras lääke on tietysti häviäminen – ja sen kautta joukkueen kenties radikaalikin uudistuminen.

Neljä vuotta himmeillä mitaleilla, ja 2018 peräti 2000-luvulla ensimmäisen kerran kokonaan ilman, oli organisaatiolle kasvutarina. Siitä puheenjohtaja Tanskanen nyt katse taustapeilissä kiittää sitä, että Vimpelin Veto ja Joensuun Maila lähtivät ainakin hetkeksi sotkamolaisen, huippupelaajistakin kovin monille aivan liian rajun vaatimus- ja sitoutumistason tielle.

Kun Jymy on luonut nahkaansa, Kainuun Virtasia eli Korhosia on tullut Korhosten tilalle. Mutta ei Roope Korhosen. NHL:ää intohimoisesti seuraava veteraanipelaaja on oman seuransa Sidney Crosby.

Pesäpallokirjan tuorein painos kertoo hänestä numeroiden tasolla kaiken tarpeellisen. Korhonen hallitsee todella tylysti peliroolilleen ja -merkitykselleen olennaisia tilastoja. Nuorentuneen Jymyn riveistä hän paistaa kuin majakka uskomattomine tilastolukemineen.

Erittäin harvalle urheilijalle liika menestyminen on ongelma. Korhonen kuitenkin kuuluu Suomessa niihin, joiden puoleen kääntyä, jos tuntuu, ettei pitkän menestysputken jälkeen enää tahdo löytää kiihokkeita ja uusia virikkeitä vaativan harjoituskauden läpivientiin. Hän tietää oikeat vastaukset. Ja se on hänen urheilijuutensa kuumin ydin.

Tilastot kertovat, niin kuin aina, vain osan 20 SM-mitalin ja 12 -kullan pelaajasta. Vaikka Sotkamon Jymy on jo vuosikymmeniä tarjonnut pelaajille huippu-urheilullisimman miljöön henkiseen, fyysiseen ja tekniseen kasvamiseen, se on työnantajana myös huippuammattimaisen ankara. Kun henkisesti paljon tilaa vievä tähtipelaaja ei kentällä enää aivan vastaa huutoon, tämän matka on tyypillisesti ja joskus tylystikin jatkunut toisaalle.

Tanskanen ja toimitusjohtaja Mikko Kuosmanen katsovat tilannetta tyypillisesti 2–3 vuotta eteenpäin; tämä mestaruus tulikin etuajassa.

Roope Korhonen hipelöi mestaruuspatsasta lauantaina rutiinilla; kerta kun oli jo 12:s.­

Roope Korhosta kuvaa hyvin, että hän edustaa Jymyä neljän vuosikymmenen aikana, jos kiinnostaa. Oman arvonsa tunteva tähtipelaaja ei ime kaikkea happea ympäriltään ja tuntee vastuuta nuorten pelaajien tasapainoisesta kehittämisestä. Jymyltä puuttuu yksikin syy haluta hänestä eroon.

Jokaista ikääntyvää huippu-urheilijaa vaanii leipäpappeuden vaara, mutta Korhosen suhteen Jymyn johtoduo voi ottaa rauhallisesti. Superpesiksen vahvimpiin miehiin kuuluva mailamestari on huikeista voimatasoistaan ylpeä. Kun tällä puolella alkaa hiemankin piiputtaa, kehäraakkius ei ole Roope Korhoselle vaihtoehto.

Ja vielä...

Aika harva pesiksen ystävä on tiennyt, että Roope Korhonen on itse asiassa eräänlainen taiteilijanimi. Superpesiksen elävän legendan henkilötodistuksessa lukee Mikko Robert Korhonen.