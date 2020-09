Sotkamon Jymyn pelaajat kertovat juhlayön mökkibileistään – kuva WC:n lattialta paljastaa mestaruustradition seuraukset

Sotkamon Jymy voitti Suomen mestaruuden lauantaina. Juhlat ovat käynnissä.

Lauantaina miesten Superpesiksen mestaruuden voittanut Sotkamon Jymy on ottanut ilon irti neljän välivuoden jälkeen tulleesta täysosumasta.

Ensimmäinen vuorokausi mestaruuspokaali ”pojan” kanssa on sujunut perinteisin menoin.

– Eihän tätä vielä oikein tajua, niin kuin kaikki aina sanovat. On yritetty ymmärtää, mitä lauantaina tapahtui. Tuntuu silti, että aika sumussa kaikki on mennyt. Pelin jälkeen kävimme pesemässä "pojan" järvessä, ja kaikki viettivät hetken läheisten kanssa. Ilta ja yö vierähti Vuokatissa, jossa meillä on pari mökkiä varattuna. Toisessa rokki soi vähän kovempaa ja toisessa keskustellaan sivistyneemmin, Jymyn tähtipelaajiin kuuluva Joni Rytkönen veisteli.

Valtakunnan ykkösetenijäksi nousseelle Rytköselle mestaruus oli ensimmäinen, kuten suurelle osalle muistakin joukkueen jäsenistä.

Kenties siksi myös kultamitalin juhlinta vaatii aluksi kovaa harjoittelua.

– Ehkä maksimissaan kolmen tunnin yöunilla tässä painetaan, sillä yhtään hetkeä ei ole vara nukkumisen takia menettää. Koko joukkue on pysynyt upeasti kasassa, ja seuraavaksi tarkoitus olisi lähteä myöhäiselle brunssille. Mitä ilta tuo tullessaan, sitä ei tiedä kukaan, Rytkönen pohti.

Vaikka mestaruus ei juhlahumussa ole vielä aivan täysin uponnut Jymyn pelaajien tajuntaan, ovat tunteetkin päässeet pintaan.

Etenkin läheisten kohtaaminen kultamitalit kaulassa sykähdytti nuoren joukkueen jäseniä.

– Vaikka tukka on lähtenyt kesken bileiden, niin kovempi paikka taisi olla isän näkeminen pelin jälkeen. Olen pitänyt itseäni tietynluontoisena, mutta siinä isän kohtaamisessa kyllä purkautui moni asia ja muistot, kuten tietysti äidinkin, Rytkönen kertoi.

Hiusten lähtemisellä Rytkönen viittasi Jymyn 2001 alkaneeseen mestaruusperinteeseen, jossa yksi ohjelmanumero on keltanokkien luopuminen hiuksistaan. Operaatio suoritettiin tänäkin vuonna amatööriparturien toimesta.

– Parturina oli ainakin huoltajamme Juha Partanen, tosin "Parrun" työn jälki ei ollut kaksista. Myös Roope Korhonen näytti tässä hommassa taitojaan 12 mestaruuden kokemuksella, tuore kaljupää Riku Niemi nauroi.

Hiuksia WC:n lattialla parturointiurakan jälkeen.­

Isossa roolissa kolmoskopparina varmaotteisesti pelannut Niemi kuului joukkueen yllättäjiin, sillä etukäteen Jymyn takakenttää pidettiin joukkueen kysymysmerkkinä.

Rytkönen halusi nostaa esille myös Niemen sisäpelitaidot.

– Riku, Kiiskisen Antti, Komulaisen Aapo ja Kuosmasen Kalle tekivät meille peräpäässä monta tilannetta, silloin kun ykköskeula kyykkäsi. Suomen paras kakkoskärki, ei kysymystäkään, Rytkönen latasi.

Näin mestaruutta juhlittiin lauantaina.­

Niemi suhtautui kehuihin mestarin elkein eli kylmän viileästi.

– Huippujoukkueessa löytyy aina syvyyttä joka osastolla, oli kyse sitten pelistä tai näistä mestaruusjuhlista.