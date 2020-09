Aapo, 17, ja Kalle, 18, seuraavat isiensä jalanjäljissä – maineikkaan hegemonian jatkuminen on teinisensaatioiden käsissä: ”Ei parempaa voisi olla”

Sotkamon Jymyllä on kasvamassa uusi kultainen sukupolvi, tutuilla menestysgeeneillä. Lauantaina ratkeaa, tuleeko pojista isiensä tavoin Superpesiksen Suomen mestareita.

Kuosmanen ja Komulainen.

Sukunimet henkivät Sotkamon Jymyn menestysperinteitä 2000-luvulta, jonka aikana kainuulaisseura on voittanut peräti 11 miesten Superpesiksen mestaruutta. Tuo lukema voi muuttua lauantaina Jymyn ja Kouvolan Pallonlyöjien välisen ratkaisevan loppuottelun jälkeen, ja tuolloin juhlissa on vahvasti läsnä myös uuden sotkamolaisen menestyssukupolven läpimurto.

Jymyn tulokaspelaajat Aapo Komulainen, 17, ja Kalle Kuosmanen, 18, ovat kuluvan pudotuspelisyksyn sensaatiopelaajia, joiden dna:ssa sykkii vahva jymyläinen pesäpallokulttuuri.

Lahjakkuuksien isät Jani Komulainen ja Mikko Kuosmanen kantoivat pelaajina pitkään Jymyn menestyssoihtua, jota ollaan nyt aste asteelta luovuttamassa seuraavalle sukupolvelle.

Ja jotta jatkumo sekä perinnön siirto olisivat täydellisiä, toimii vanhempi sukupolvi edelleen ytimessä, Jani joukkueen pelinjohtajana ja Mikko seuran toimitusjohtajana.

Vielä juniori-iässä olevat Kuosmanen ja Komulainen ovat nousseet pikkuhiljaa kauden aikana aluksi pelaavaan kokoonpanoon, ja sittemmin ratkaisurooleihin.

Aapo Komulainen (vas.) kuvattuna toisen loppuottelun aikana.­

Kaksikon kanssa keskustellessa tulee nopeasti olo, että kyseessä on poikkeuksellisen kypsät nuoret urheilijat, jotka elävät tällä hetkellä pikkupojan unelmaa.

– Fiilikset ovat katossa. Yritän tietysti nauttia joka hetkestä ja kokemuksesta kentällä. Näitä pelejä on päässyt pienenä seuraamaan katsomosta ja YouTube-pätkistä. Nyt kun suuria otteluita pääsee itse pelaamaan, ei parempaa voisi olla, Kalle Kuosmanen hykertelee.

Lähes sensaatiomaisesti Jymyn lukkarin paikan napannut Aapo Komulainen komppaa joukkuekaveriaan. Finaalihuumaa eletään joka solulla.

– Vaikka aina sanotaan, että pudotuspelien välissä pitäisi saada ajatukset välillä pois lajista, niin kyllä itselläni varmasti ainakin 90 prosenttia ajasta tulee mietittyä pesäpalloa. Enkä edes yritä väkisin riuhtoa itseäni irti, kautta on niin vähän jäljellä, että otan siitä kaiken nautinnon mielelläni vastaan, Komulainen kertoo.

Pelaajauran jälkeen pitkään myös Jymyn pelinjohtajana toimineelta Mikko Kuosmaselta löytyisi paljon annettavaa myös pelin taktiselle puolelle, mutta Kalle-pojan mukaan isäukon finaalineuvot ovat liittyneet lähinnä kehonkieleen.

– Isä on sanonut, että jos epäonnistumisia tulee, niin pidä selkä jämäkkänä ja asenne tiukkana myös heikommilla hetkillä. Sitä koetan noudattaa.

KPL voitti ensimmäisen loppuottelun, Sotkamon Jymy toisen. Mestari ratkeaa kolmannessa ottelussa.­

Kouvola ja Sotkamo kohtasivat edellisen kerran finaaleissa vuonna 2009. KPL:n joukkueessa on edelleen neljä pelaajaa tuolta syksyltä, legenda Toni Kohosen johdolla. Jymy marssittaa siis jo toisen sukupolven edellisen kerran 44 vuotta sitten juhlineen KPL:n mestaruusunelman tielle.

– Kohosta on tullut seurattua hänen pelatessaan Jymyssä, niin kuin varmasti kaikki juniorit tekivät. Vastassa on monta konkaria, mutta se unohtuu, kun pilliin puhalletaan. Silloin on aika nauttia ja pistää kaikki likoon, Komulainen miettii.

Mikko Kuosmanen: ”Ei optimaalisin tilanne”

Superjymyn toimitusjohtaja Mikko Kuosmanen kertoo, että oman pojan nouseminen edustusjoukkueeseen ja vastuulliseen rooliin loppuotteluissa herättää väkisinkin tunteita.

Kuosmanen myös myöntää, että isien omien roolien takia tilanne ei ole helpoin mahdollinen.

– Kyllähän otteluiden aikana tunnemyrsky ja monenlaiset ajatukset käyvät mielessä, niin isänä kuin seurajohtajanakin. Sotkamo on pieni kylä, joten eihän tämänkaltainen isä-poika -asetelma ole optimaalisin tilanne, varsinkaan poikien kannalta, Kuosmanen myöntää.

Kaksi Kuosmasta, kaksi Komulaista.­

Kalle Kuosmanen ja Aapo Komulainen ovat ottaneet paikkansa joukkueessa, joka on hyvin lähellä voittaa lauantaina Suomen mestaruus. Pelaajien iät huomioon ottaen puhutaan siis hyvin poikkeuksellisesta kaksikosta. Kuosmasen mukaan tässä vaiheessa kenenkään ei kuitenkaan pidä ahmaista liian suurta kakkua liian nopeasti.

– On valmennuksen ja seuran vastuu laittaa pojat sellaiseen rooliin, joka on tilanteeseen nähden realistinen. Tässä vaiheessa on turha alkaa oikoa tai hätäillä.

Vaikka Kuosmanen toimii työroolissaan organisaation toimitusjohtajana, niin kotioloissa ”tehtävänkuva” muuttuu. Moninkertaisen mestaripelaajan ja -pelinjohtajan ohjeet jälkikasvulle ovat enemmän isällisiä kuin taktisia.

– Olen muistuttanut Kallelle, että nämä pelit eivät tee kenestäkään huonompaa tai parempaa pesäpalloilijaa, eikä niistä kannata sen takia tehdä liian suurta juttua. Olen pyrkinyt valamaan poikaan rohkeutta ja antamaan vinkkejä esimerkiksi asennepuolelle ja joukkuekavereiden tsemppaukseen.

Sotkamo–Kouvola, miesten Superpesiksen ratkaiseva, kolmas loppuottelu:

