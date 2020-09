Kirittäret vai Manse? Naisten Superpesiksen finaali suorana ISTV:ssä torstaina

Syysmyrsky voi kastella finalistit IS:n kuukauden pelissä torstaina.

IS:n kuukauden pelit, vapaasti ISTV:ssä katsottavat suorat lähetykset kotimaisesta palloilusta, jatkuvat torstaina klo 16.

Silloin vastakkain ovat Jyväskylän Kirittäret ja Manse PP naisten Superpesiksen ensimmäisessä loppuottelussa. Mestaruuteen tarvitaan kolme voittoa.

IS kokosi tähän artikkeliin muutaman kiinnostavan yksityiskohdan, johon katsojan kannattaa kiinnittää huomiota ensimmäisessä finaalissa.

Hyökkäys vastaan puolustus

Asetelmat finaalisarjalle käyvät selväksi heti avausottelussa. Manse on sarjan ylivoimaisesti nopein joukkue, joka vyöryttää kotiutuslyöjilleen ajolähtöjä kerta toisensa jälkeen. Kirittäret on kuitenkin erinomainen ulkopelijoukkue, joten tamperelaisten on löydettävä kotiutuslyönteihinsä vielä astetta enemmän juonikkuutta.

Emma Körkkö vastaan Virpi Hukka

Entiset Jyväskylän-aikojen joukkuekaverit ja sarjan valovoimaisimmat supertähdet kohtaavat nyt ensimmäistä kertaa vastakkain loppuotteluissa. Pelaajaprofiileiltaan hyvin erilainen kaksikko. Kumpi nappaa joukkueensa reppuselkään ratkaisevalla hetkellä ja rätkäisee pallon pöpelikköön?

Pelinjohtajat

Kirittärien kaiken nähnyt ja voittanut pelinjohtaja Jussi Viljanen saa vastaansa Mansen nuoren tulokaspelinjohtaja Markus Wirzeniuksen. Molemmat viuhkamiehet ovat juonikkaita taktikkoja, mutta odotettavissa on myös sapeleiden kalistelua tunnepuolella.

Onko Kirittäret hereillä?

Odotettavissa on vähäjuoksuinen avausottelu ahtaalla Hippoksen kentällä, joten yksittäisten juoksujen tekeminen nousee ratkaisevaan rooliin. Kirittäret aloitti välierät Lapuaa vastaan erittäin hermostuneesti, ja samanlaiseen alkuun sillä ei ole nyt varaa. Vierasjoukkue Mansen syksy on ollut nousujohteinen, joten vierasvoitto avausottelusta voisi olla jopa ratkaisevaa koko ottelusarjalle.

Syysmyrskyn vaikutukset

Sääennusteet lupaavat torstaille Keski-Suomeen myrskyistä keliä. Kova tuuli ja kolea vesisade vievät tehoja lyöntipelistä, joten ottelu lienee ulkokenttien juhlaa. Ääriolosuhteet voivat helpottaa Kirittäriä, jonka peli perustuu muutenkin vahvaan puolustamiseen.

