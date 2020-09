Jättiyllätys muhii Superpesiksessä – ”Ainahan unelmia voi olla”

Superpesis-kesän sensaatiojoukkue Kiteen Pallo on valmis syöksymään mitalipeleihin.

Kiteen Pallon pelinjohtaja Petri Tuuva huokuu innostuneisuutta pohtiessaan tulevaa lauantaita ja puolivälieräavausta Kouvolan Pallonlyöjiä vastaan. Kihelmöintiin on syynsä, sillä runkosarjassa viidenneksi sijoittunut KiPa on pesäpallokesän todellinen jymy-yllättäjä.

– Saimme kauteen hyvän startin, eikä pieni suvantovaihe sydänkesällä kestänyt kuin neljä peliä. Nuoret miehet ovat ottaneet isoja harppauksia eteenpäin, ja olemme pystyneet joukkueena kasvamaan.

Kiteen nuorta ja pitkälti oman kylän pojista koottua ryhmää veikkailtiin ennen kautta yhdeksi häntäpään joukkueista. Tuuva paljastaa kuitenkin, että joukkueen sisällä usko menestymiseen oli asiantuntijoita vahvempi.

– Asetimme kovan tavoitteen, tähtäimessä oli runkosarjan kuudes sija. Siinä mielessä tämä on mennyt yläkanttiin. Tiesimme ryhmän potentiaalin, kunhan saamme vain pallot kiinni. Ja onneksi näin on käynyt.

Hyvä menestys on nostanut pesäpallon tähtikartalle myös uusia pelimiehiä, vaikka jotain tuttuakin heissä on. Nimet Samu-Kalle Varonen ja Elmeri Purmonen henkivät jo useammassa polvessa kiteeläistä pesisperinnettä, mutta pelinjohtaja Tuuva haluaa korostaa koko joukkueen panosta.

– Meillä on erittäin hyvä joukkuehenki, jossa kaikki ovat 100-prosenttisesti tämän jutun takana. Sen pohjalle olemme halunneet tarinan rakentaa.

Kitee pääsee siis hyökkäämään lauantaina alkaviin pudotuspeleihin herkullisista asetelmista. Tuuvan mukaan kova pelitahtikaan ei ole hyydyttänyt nuorten miesten jalkoja, vaan etenijät kulkevat pesänvälit jopa entistä kovempaa.

– Sarjasijoituksemme oli melko pitkään varma, joten pystyimme vähän teemoittamaan viimeisiä otteluitamme, ja myös lepuuttamaan kovalla kuormalle olleita pelaajia.

Puolivälierissä Kiteetä vastaan asettuva Kouvola on kärsinyt loukkaantumisista sekä alavireestä, joten ottelusarjassa saatetaan viritellä pesiskesän suurinta jymypaukkua.

– Olemme kuitenkin haastajia, ja vastustajalla on paljon kokemusta, parilla miehellä enemmän kuin meillä yhteensä. Mutta fiilis joukkueessa on mahtava, Tuuva painottaa.

Nuoren kiteeläisjoukkueen tuhkimotarina kantoi sensaatiomaiseen runkosarjaan. Tuuva haluaa kuitenkin toppuutella mitalipuheita ja pitää jalat tukevasti hiekkatekonurmen pinnassa.

– Kaikki keskittyminen on nyt Kouvola-sarjassa. Mutta ainahan unelmia voi olla.

IS arvioi tulevat puolivälieräsarjat:

Joensuun Maila – Pattijoen Urheilijat

Tuplamestari ja runkosarjan voittaja JoMa valitsi vastustajakseen odotetusti kokeneen raahelaisjoukkueen. PattUn kausi on ollut alavireinen ja loukkaantumisten sävyttämä, mutta runkosarjan loppu viritteli teräskaupungissa toivonkipinöitä.

Sarjan asetelma on kuitenkin selkeä. Joensuu on tällä hetkellä jokaisella osa-alueella sarjan paras joukkue, joten haastajan on pystyttävä iskemään heti avauspelin ensimmäisellä jaksolla.

Arvio: Joensuu rutiinilla neljän joukkoon voitoin 2-0.

Sotkamon Jymy – Seinäjoen JymyJussit

Jymyn runkosarja alkoi vahvasti, mutta syksyä kohden kainuulaisten pelissä on näkynyt haavoittuvaisuutta. Sotkamossa kuitenkin tiedetään, että parhaimmillaan on oltava silloin, kun kauden tulosta ulosmitataan. Se hetki on käsillä nyt.

Seinäjoella on lyöjäjokeri Jukka-Pekka Vainionpään johdolla mahdollisuus viritellä yllätystä, mutta jymypaukku vaatii kesällä pahasti vuotaneiden räpylöiden pitämistä.

Arvio: JymyJussit voi ottaa jakson, jos toisenkin, mutta Jymy painelee totutusti mitalipeleihin 2-0.

Vimpelin Veto – Hyvinkään Tahko

Alkukangertelun jälkeen runkosarjassa ajoittain loistavasti esiintynyt Vimpeli on pystynyt ajamaan ulkopeliinsä sisään nuoria pelaajia. Keltanokat joutuvatkin kovan pommituksen kohteeksi, sillä Tahkon Teemu Nikkanen ja Juha Korhonen kuuluvat sarjan tulivoimaisimpiin kaksikoihin.

Hyvinkää on hyvä sisäpelijoukkue, mutta pudotuspeleissä myös puolustuksen on pidettävä. Vimpelin tulosyksikkö jauhaa tilannetta ihmepoika Perttu Ruuskalle, jonka johdolla Veto on niskan päällä.

Arvio: Vimpelin tiiviimpi ulkopeli kantaa neljän joukkoon voitoin 2-0.

Kouvolan Pallonlyöjät – Kiteen Pallo

Kouvolan ja Kiteen ottelusarja on ottelupareista tasaisin ja mielenkiintoisin. Kiteen nuorten miesten lento näyttää jatkuvan, kun taas Kouvolan veteraanijoukkue on natissut liitoksistaan. Silti juuri kokemuksella on näissä peleissä jopa käänteentekevä merkitys.

Jos Kitee pystyy jatkamaan raikkaita otteitaan, on Kouvola helisemässä. KPL turvautuu kotikentällä pompunlyöntiin, joten KiPan on onnistuttava ajolähtöjen puolustamisessa.

Arvio: Sarja venyy kolmanteen otteluun, jossa nuoruuden ennakkoluulottomuus kääntää sarjan Kiteelle 2-1.