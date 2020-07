Pesäpallon nuori supertähti Perttu Ruuska siirtyi Vimpelin Vedon ykköslukkariksi. Aiemmin lyöjäjokerina ihastuttanut Ruuska nauttii vaativan pelipaikan haasteista.

Kaksi SM-kultaa ratkaisevissa rooleissa, kautta aikojen nuorin miesten Itä-Länsi-pelaaja, kolminkertainen vuoden poikapesäpalloilija.

Ihmepoika.

Vimpelin Vedon Perttu Ruuskaa, 19, on kehuttu viime vuosina lähes kaikilla mahdollisilla ylistävillä adjektiiveilla. Eikä ihme, sillä Ruuska on nuoresta iästään huolimatta ottanut paikkansa valtakunnan ykköslyöjien joukossa.

Edelliskaudet pääsääntöisesti jokerina huiskinut Ruuska on nyt kuitenkin uuden haasteen edessä. Ruuska on hypännyt lajin vaativimmalle pelipaikalle lukkariksi.

Roolinmuutos tuli eteen, kun Vedon pitkänaikainen syöttäjä Janne Heimonen lopetti pelinsä Superpesis-tasolla.

– Olen syötellyt juniorivuodet, joten pelipaikka on minulle hyvinkin tuttu. Aiempinakin kesinä olen lukkaroinut Superia muutaman pelin, mutta nyt vastuusyöttelijänä tilanne on tietysti täysin erilainen.

Ruuska sanoo, ettei ota paineita lukkarin työstä.

Kausilla 2016 ja 2017 mestaruuden voittanut Vimpeli on nuorentunut täksi kaudeksi, mutta joukkueesta löytyy edelleen potentiaalia, vaikka loppuotteluun saakka.

Menestyminen vaatii kuitenkin hyvää ulkopeliä, jossa lukkarin suoritus määrittelee hyvin usein myös lopputuloksen. Nuori pesäpalloilija tunnistaa tilanteen ja roolinsa vaatimukset.

– Ajattelen urheilua aina mahdollisuuksien kautta. Olen päässyt vastuulliseen tehtävään ja nautin tästä haasteesta. Lukkarin paikka on iso pesti menestystä janoavassa joukkueessa, mutta en ota siitä ainakaan mitään negatiivista painetta. Yritän oppia joka päivä lisää, ja kehittyä askel kerrallaan.

Vedon pelinjohtajan Markku Hylkilän mukaan Ruuskan sammumaton tiedonjano luo oivan perustan kehittymiselle.

– Perttu kuuntelee neuvoja ja on valmis imemään pienetkin yksityiskohdat tullakseen paremmaksi lukkariksi. Tämä on ominaisuus, jonka ansiosta hän ottaa varmasti isoja kehitysaskelia kauden aikana. Tästä on jo viitteitä, sillä syöttäminen on mennyt hurjasti eteenpäin talvesta, Hylkilä kehuu.

Ruuskan siirtyminen jokeripaidasta ulkokentälle on puhuttanut laajasti pesäpallopiireissä. Siirto nimittäin tarkoittaa Vedon pelin kannalta sitä, että joukkue on menettänyt osan täsmäaseensa hyödyntämismahdollisuuksista.

Jokerin roolissa Ruuskaa pystyttiin käyttämään pääsääntöisesti ajolähdöissä, mutta nyt numerolla neljä tilanteet vaihtelevat ja riippuvat edellä lyövien pelaajien onnistumisista.

Ruuskaa aiheesta puhuminen tuntuu kyllästyttävän.

– Tuntuu, että koko pesissuomi on pitänyt tätä isona ongelmana, ja keskusteluista on saanut sellaisen kuvan, että meillä ei ole muita kotiuttajia ollenkaan. Joukkueessa on kyllä kavereita, jotka osaavat lyödä ukkoa kotiin, ja itse tykkään siitä, että pääsen ratkaisemaan erilaisia tilanteita pelissä.

Huippukotiuttaja Perttu Ruuska on tällä kaudella pelannut Vimpelin lukkarina.

Ruuska on sinut uuden roolinsa kanssa, mutta samalla hyvin kriittinen omalle tekemiselleen. Hyvään tolppasyöttöön, kovaan heittokäteen ja nopeatempoiseen peliin lukkarina luottava nuorukainen ruoskii itseään alkukauden esityksistään.

– Kolme ensimmäistä peliä olivat huonoja, niin minulta kuin joukkueeltakin. Neljännessä pelissä Seinäjoella olin jo vähän tyytyväisempi ja joukkueenakin pelasimme paremmin. Useinhan se meneekin käsi kädessä lukkarin pelaamisen kanssa. Kautta on kuitenkin vielä paljon jäljellä, ja jokainen ottelu on uusi mahdollisuus.

Vedon ailahtelevat otteet saivat jatkoa sunnuntaina, kun joukkue hävisi klassikkokohtaamisessa Sotkamolle kotikentällään puhtaasti 0–2.