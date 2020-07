Superpesis-kausi alkaa torstaina! Ammattimaisuus ohjaa Joensuun Mailan triplajahtia: ”Puuhastelu jätetään minimiin”

Superpesiksen triplaa jahtaava Joensuun Maila lähtee kauteen paalupaikalta niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin.

Torstaina alkavan miesten Superpesis-kauden ennakkoasetelma on selkeä.

Kahtena edellissyksynä mestaruutta juhlinut Joensuun Maila on sarjan suurin ennakkosuosikki. Vahvimmin sitä lähtevät haastamaan Sotkamon Jymy ja Kouvolan Pallonlyöjät.

Kultajuhlien lipeäminen tämän kolmikon ulkopuolelle olisi yllätys.

Joensuun Maila jahtaa kolmatta perättäistä Suomen mestaruuttaan.

JoMan tarrautuminen pesäpallovaltikkaan on oiva esimerkki siitä, kuinka kentän ulkopuolinen ammattitaito tuo nostetta myös urheilupuolelle. Joensuu on noussut pelillisten esityksen lisäksi edelläkävijän rooliin myös taloudessa ja organisaation kehittämisessä kohti nykyaikaisen huippu-urheilun vaatimuksia.

– Omaa toimintaa on aina hankala vertailla muihin, mutta meillä on strategiassa tietyt painopistealueet, joita pyrimme toteuttamaan niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Ohjaavana tekijänä on mahdollisimman ammattimainen ja liiketoimintamainen tekeminen, eli usein urheiluseuratyössä vallalla oleva puuhastelu jätetään minimiin, JoMan taustayhtiön hallituksen puheenjohtaja Joni Nousiainen esittelee.

Mutta menestys ei tule sormia napsauttamalla. Pitkään pronssi-JoMana tunnettu seura napsi lähes vuosikymmenen ajan himmeimpiä mitaleita vanhanaikaisella stadionillaan, jota kutsuttiin hiljaisen tunnelman takia myös Mehtimäen kirjastoksi.

Nyt lähes samalla paikalla komeilee nykyaikainen, vuonna 2018 valmistunut urheiluareena, joka tarjoaa aitioineen kenties valtakunnan upeimmat pesispuitteet.

– Stadion on yksi tärkeä osa kokonaisuutta ja tätä mainitsemaani ammattimaisuutta. Laajentaisin fasiliteettiasian koskemaan myös koko kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia. Meillä on tarjota pelaajille yliopisto, opiskelumahdollisuuksia sekä työpaikkoja. Emme halua haalia tänne pelaajia pelkästään pelaamisen takia, vaan pystymme esittämään heille mielekkäitä mahdollisuuksia myös kentän ulkopuolella, Nousiainen muistuttaa.

Pesisbuumista huolimatta koronakevät toi tummia pilviä myös Itä-Suomeen. Poikkeusaikana moni suunnitelma jäi Joensuussakin toistaiseksi pöytälaatikkoon.

– Tämä aika iski myös meihin, mutta väitän, että olosuhteisiin nähden olemme selvinneet hyvin. Kriisin keskellä auttoi suunnitelmallinen ja aktiivinen keskusteluyhteys kumppaneihin, Nousiainen painottaa.

JoMa vaikuttaa olevan myös urheilupuolella valmis puolustamaan titteleitään. Vaikka sarjan eliittiin kuuluva Tuomas Jussila karkasi Imatralle, löytyy joukkueesta Juha Puhtimäen johdolla runsaasti tähtiloistetta. Uusi pelinjohtaja Mikko Korhonen uskoo, että hallitseva tuplamestari pystyy käsittelemään suosikkiasemansa kypsästi.

Joensuun Mailan lukkari Juha Puhtimäki kuvattuna Joensuun pesäpallostadionilla 12. kesäkuuta.

– Joukkueen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella aistin, että meillä on sopivan terve suhtautuminen saavuttamiseen, ja sen tarpeeseen. Ryhmän ajatus on lähtökohtaisesti tekemisessä, eikä tuloksessa. Tiedostamme kuitenkin, että meillä on erittäin hyvä mahdollisuus voittaa tänäkin vuonna, Korhonen kertoo.