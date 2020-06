Naisten Superpesis polkaistiin käyntiin: ”Mieletön fiilis”

Hallitseva mestari Kirittäret aloitti pitkään odotetun kauden varmasti sarjanousijaa vastaan.

Naisten Superpesis-kausi käynnistyi neljän ottelun voimin perjantaina. Hallitseva Suomen mestari Jyväskylän Kirittäret ei antanut sarjanousija Joensuun Mailan yllättää, vaan vei voiton lukemin 2–0 (3–2, 9–2).

Kirittärien tehonaisena hääri lyöjäjokeri Ella Mäkelä, joka takoi yhden kunnarin ja kuusi kotiutusta.

– Oli mieletön fiilis päästä pitkästä aikaa pelaamaan. Ihan tarpeeksi oli jo treenattu. Ensimmäisellä jaksolla pitkä pelaamattomuus näkyi, mutta klassisesti peli oli nousujohteisen hyvä, täksi kaudeksi kasvattajaseuraansa palannut Mäkelä summasi.

Koronavirusrajoitukset toivat oman lisämausteensa peliin, mutta lopulta niiden vaikutus itse pelisuoritukseen oli minimaalinen.

– Eivät ne rajoitukset minusta vaikuttaneet pelin rytmiin oikeastaan. Olihan se toki jännä, kun ei sitä hutunkeittoa ollut, Mäkelä totesi.

Jyväskylän Hippoksen stadionilla joka toinen katsojien penkkirivi oli poissa käytöstä. Käsidesiä oli portaiden varressa ja suojamaskeja jaettiin muutamalle sadalle ensimmäiselle katsojalle. Ottelu sujui kokonaisuudessaan koronarajoitusten osalta mallikkaasti.

– Paljon on saanut seuran johtokunta selvittää asioita. Onneksi ihan viime viikkoina saatiin korkeammaltakin taholta tarkempia ohjeita. Työtä on ollut, mutta se on lopulta pieni asia sen rinnalla, että pääsimme vihdoin pelaamaan, Kirittärien seurajohtaja Petri Kaijansinkko hehkutti.

– Moni seura on ollut aika syvälläkin epätoivossa, mutta tämä helpotti paljon. Sekä pelaajat että yleisö kunnioittivat rajoituksia. Yleisöstä myös jotenkin aisti, että he arvostivat tapahtumaa ja että tätä liveurheilua oli todella kaivattu.

Kaijansinkon iloksi koko 470 hengen kapasiteetti myytiin loppuun. Muutamia kymmeniä ihmisiä piti käännyttää portilta pois.

Joensuun Mailalle ottelu oli seurahistorian ensimmäinen naisten Superpesiksessä. Ensimmäisen kotiottelunsa JoMan naiset pelaavat sunnuntaina.

– Tämä oli hieno päivä pesäpallolle ja myös urheilulle ylipäätään. Tätä hetkeä oli odotettu aika pitkään, Joensuun Mailan pelinjohtaja Iivo Parviainen totesi koronavirusrajoituksiin viitaten.

– Itse peliä jos summaa, niin aivan liikaa annettiin ilmaisia juoksuja kaverille. Näennäisesti roikuttiin mukana. Päät voi kuitenkin pitää pystyssä. Otetaan puolet virheistä pois ja sen jälkeen ollaan jo vahvoilla.

Kirittärien kokenut pelinjohtaja Jussi ”Nalle” Viljanen antoi tunnustusta sarjanousijalle.

– Heidän pelissään on paljon hyvää. Ehkä juuri ratkaisuhetkillä ei vielä oikein ollut voimaa laittaa meitä oikein ahtaalle. Omassa pelissämme vielä vähän sekoiltiin merkin kanssa, mutta oli siinä myös vastustajan hyvyyttä, Viljanen totesi.