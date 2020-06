Pesäpallo ilahtui katsomorajoitusten lievennyksestä: ”Parasta, mitä meille tässä vaiheessa voi tapahtua”

Hallitus päätti, että yleisötapahtumissa 500 hengen yleisömäärä voi ylittyä, jos katsomossa on useita katsomolohkoja.

Pesäpalloliitto iloitsee hallituksen linjauksesta, jonka mukaan ulkotilaisuuksiin voi ottaa enemmän katsojia kuin aiemmin kerrottu 500. Määrän voi ylittää heinäkuun alusta lähtien tilaisuuksissa, joissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita.

Linjaus auttaa heinäkuun alussa alkavia miesten Superpesistä ja jalkapalloliigaa.

– Superpesiskauden aattona tämä on parasta, mitä meille tässä vaiheessa voi tapahtua, kommentoi Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta tiedotteessa.

Pitkäranta uskoo, että uudet linjaukset tuovat seuroille käänteen parempaan.

– Tämä on jo paljon lähempänä toivottavaa uutta normaalia. Seurojen talouteen on aiheutunut isoja haasteita, ja paljon työtä on tehty ajatellen 500 katsojan yleisörajoitusta, mutta samalla on vastuullisesti mietitty keinoja ottaa enemmän yleisöä otteluihin. Hienoa, että hallitus näyttää urheilulle tärkeässä asiassa vihreää valoa, Pitkäranta kommentoi.

Hallituksen linjausten toimeenpanosta vastaavat aluehallintovirastot, jotka tekevät tartuntatautilain puitteissa päätöksiä kuukaudeksi kerrallaan. Nykyinen 500 katsojan rajoitus urheilutapahtumissa on voimassa kesäkuun loppuun.

Naisten pääsarjat alkavat tällä viikolla: naisten Superpesis perjantaina ja jalkapallon Kansallinen liiga lauantaina.